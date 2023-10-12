أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخميس، أن تل أبيب لن تعيد الماء والكهرباء والوقود إلى قطاع غزة إلا بعد عودة الأسرى الإسرائيليين إلى منازلهم.

وكتب كاتس عبر منصة إكس: "مساعدات إنسانية لغزة؟ لن يُشغَّل أي مفتاح كهربائي أو يُفتَح صنبور مياه أو تدخل أي شاحنة وقود حتى عودة المختطَفين الإسرائيليين إلى منازلهم. لن يعظنا أحد بالأخلاق".

وتفيد تقديرات إسرائيلية بأن عدد الأسرى الإسرائيليين تجاوز مئة، وحتى الساعة لم تعلن حماس عن عدد المحتجزين لديها، بعد أسرهم في غلاف غزة.

وأكّد جيش الاحتلال الإسرائيلي إبلاغ 81 عائلة إسرائيلية بأن ذويها محتجَزون لدى حركة حماس في قطاع غزة.

من جانبها أكدت حماس أنها لن تتفاوض بشأن مصير الأسرى ما دامت إسرائيل تواصل شنّ حربها على غزة، عبر عملية "السيوف الحديدية"، وترغب الحركة في مبادلتهم مع أكثر من 5 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

ووقفت إسرائيل الماء والكهرباء والوقود عن غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد إطلاق حركة حماس وفصائل المقاومة عملية "طوفان الأقصى" ضد المستوطنات الإسرائيلية، ردّاً على اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وكانت مؤسسات إنسانية وحقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية حذّرَت من حدوث كارثة إنسانية في حال استمرار منع الماء والكهرباء والوقود عن غزة.

ويعيش في غزة أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ فازت حماس بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.

كانت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة أطلقوا فجر السبت عملية طوفان الأقصى، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

كما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شنّ غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة جرَّاء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.