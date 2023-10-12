وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل الخميس، في مستهَلّ جولة تقوده الجمعة إلى الأردن للقاء الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، إن وزير الخارجية إيلي كوهين استقبل نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن لدى وصوله في زيارة تَضامُن ودعم لإسرائيل.

ورجّحَت أن يجتمع مع بلينكن الوزير ورئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) في وزارة الدفاع الإسرائيلية" في تل أبيب.

وقال كوهين حسب البيان: "شعب إسرائيل لن ينسى أبداً الدعم الأمريكي في هذه الأيام الصعبة".

ووجه الشكر إلى بلينكن، والرئيس الأمريكي جو بايدن، و"جميع الأصدقاء" في الولايات المتحدة على وقوفهم الواضح إلى جانب إسرائيل، وقال "سننتصر في الحرب".

كانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن بلينكن سيتوجه لاحقاً الى الأردن للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

ومن جهته أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، أن بلينكن سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس غداً الجمعة في الأردن.

وفجر السبت أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحقّ الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

كما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شنّ غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة جرَّاء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.