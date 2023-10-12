سياسة
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تقرير: الحرب في غزة تتجه بإسرائيل نحو تباطؤ اقتصادي حاد
كشف تقرير اقتصادي عن أن الحرب الحالية الجارية بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، ستتجه بتل أبيب نحو تباطؤ اقتصادي حاد، على أثر تعبئة أكثر من 360 ألف جندي، وتضرر الإنفاق الحكومي، وتراجع عائدات السياحة.
تقرير: الحرب في غزة تتجه بإسرائيل نحو تباطؤ اقتصادي حاد
موقع "غلوبس": الحرب في غزة تقرّب إسرائيل من تباطؤ اقتصادي حاد / صورة: AA
12 أكتوبر 2023

أكد تقرير لموقع "غلوبس" المختص بالاقتصاد الإسرائيلي، الخميس، أن الحرب القائمة في قطاع غزة حالياً، تقرّب إسرائيل من تباطؤ اقتصادي حاد.

وأجرى الموقع تحليلاً للتطورات العسكرية الجارية، من تعبئة أكثر من 360 ألف جندي، وتضرر الإنفاق الحكومي، وتراجع عائدات أبرزها السياحة، وخرج بتلك التوقعات.

وازداد فقدان الاقتصاد الإسرائيلي الزخم الذي كان يتمتع به منذ عام 2022، بعد الأحداث الأخيرة، إذ كان التأثير الأول مرتبطاً بخطة إصلاح القضاء خلال وقت سابق من 2023، وتخارج استثمارات من إسرائيل.

وحسب الموقع، فإن الحرب الحالية دفعت إلى إغلاق قطاعات رئيسية في الاقتصاد، وسحبت قوى عاملة في السوق إلى الجيش، فضلاً عن إغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية، وتعليق صناعة الضيافة.

وتوقع التقرير أن تشهد إسرائيل انخفاضاً في النمو، "وسيضعف النشاط الاستهلاكي الخاص مع استمرار الحرب، كما سيتسع العجز الحكومي بسبب ارتفاع الإنفاق وانخفاض الدخل".

وخلال 2022، نما الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 6.5%، صعوداً من توقعات بنك إسرائيل ووزارة المالية البالغة 6.3%.

وأشار "غلوبس" إلى تأثيرات سلبية محتملة في عودة ارتفاع التضخم، "وبالتالي استمرار رحلة أسعار الفائدة البالغة حالياً 4.75 في المئة، بأعلى مستوى منذ 2007".

وكشف التقرير عن أن ارتفاع أسعار النفط لن يتوقف على زيادة تكلفة السلع، بل سيقود إلى ارتفاع تكاليف الحرب، مما يتطلب الكثير من وسائل النقل، وأيضاً زيادة العبء على الجمهور في أثناء الحرب.

وفجر السبت أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحقّ الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شنّ غارات مكثفة لليوم السادس على التوالي على مناطق كثيرة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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