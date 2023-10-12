دقَّت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الخميس، ناقوس الخطر حول الأوضاع الصحية في قطاع غزة، ودعت إلى تقديم دعم عاجل وفوري محذرةً من انهياره.

وقالت الكيلة في بيان إن هناك نقصاً حاداً في المستلزمات الطبية واللوازم الخاصة بغرف العمليات والأدوية وأكياس الدم.

وشددت على أن "العدد الكبير للجرحى يفوق حالياً القدرة الاستيعابية للمشافي في غزة".

وأفادت وزارة الصحة بغزة، الخميس، بأن الخدمات الصحية دخلت مرحلة حرجة في القطاع.

وأضافت الوزارة، على لسان الناطق باسمها أشرف القدرة، أن "الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود على وشك النفاد".

من جهتها، حذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالشرق الأوسط، الخميس، من وضع قطاع الصحة في غزة، مؤكدةً أنه "على مشارف الانهيار".

ولفتت متحدثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط والأدنى، إيمان طرابلسي، إلى أن "المستشفيات الأساسية والمؤسسات الصحية وفرق الإغاثة تعمل تحت ضغط كبير بسبب ازدياد عدد الأشخاص الذين يحتاجون لرعاية صحية وطبية".

وأعلن متحدث الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر توماسو ديلا لونغا، مقتل 5 من أعضاء الاتحاد في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وأعرب عن أسفه حيال ذلك.

وأضاف أن "قطاع غزة مغلق من (إسرائيل) والناس لا يستطيعون التحرك حتى لو أرادوا ذلك".

جريمة حرب

وندد عشرات من خبراء الأمم المتحدة المستقلين، الخميس، بـ"العقاب الجماعي" الذي ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة.

وكتب خبراء حقوق الإنسان المكلفين من الأمم المتحدة، غير أنهم لا يتكلمون باسم المنظمة الدولية، أن استهداف القوات الإسرائيلية المدنيين "دون تمييز" محظور بموجب القانون الدولي ويشكّل "جريمة حرب".

وتابعوا أن "هذه الأعمال تشكل انتهاكات شنيعة للقانون الدولي وجرائم دولية، تجب المحاسبة عليها بصورة عاجلة".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 1354 شهيداً و6049 جريحاً بإصابات متفاوتة الخطورة.

وفجر السبت، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحقّ الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شنّ غارات مكثفة لليوم السادس على التوالي على مناطق كثيرة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

ومنذ بدء المواجهة، أعلنت إسرائيل تشديد الحصار على قطاع غزة وقطع الكهرباء والوقود ومنع إدخال المواد الغذائية والمساعدات له، فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إسرائيل، الاثنين، باحترام القانون الدولي الإنساني، والسماح لمنظمته بتأمين المساعدات للاستجابة لحاجات القطاع.