بعد الكارثة المباغتة، التي تلقاها جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه، وخسائره البشرية والمعنوية غير المسبوقة، عبر عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في الساعات الأولى من صباح السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، اكتظت الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية بالأخبار والمقالات التحليلية في الموقف الحالي داخل حكومة إسرائيل، إضافةً إلى ردود الفعل، وما قالته عن محاسبة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

الخسائر البشرية والمادية التي تكبّدتها إسرائيل من قتلى وجرحى ورهائن ومعدات عسكرية، أثارت حالة رعب لم تعرفها إسرائيل منذ حرب أكتوبر/تشرين الأول عام 1973.

وبلغت الخسائر منذ اليوم الأول حتى الخامس من المواجهات نحو 1200 قتيل وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية، بينهم عسكريون برُتب متفاوتة، ومستوطنون، مع إصابة أكثر من 2500 آخرين، كما احتجزت المقاومة الفلسطينية أكثر من 100 رهينة إسرائيلية، في عملية نوعية أدت إلى نزوح جماعي للمستوطنين بالآلاف من "غلاف غزة".

ورداً على هجوم فصائل المقاومة الفلسطينية، أعلن نتنياهو "حالة الحرب"، كما أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، التي أسفرت حتى الآن عن استشهاد 1203 أشخاص، فيما بلغ عدد الإصابات نحو 5763 مصاباً بجروح متفاوتة إضافةً إلى تشريد الآلاف، وتدمير البنية التحتية وهدم أحياء كاملة في قطاع غزة.

حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، أعلن أنّ قادة أحزاب الائتلاف الحاكم كافة وافقوا على تشكيل "حكومة طوارئ"، تنتهي مُهمتها بانتهاء الحرب مع حركة حماس الفلسطينية، وبعد اجتماع شارك فيه نتنياهو أصدر الليكود بياناً أكد فيه موافقة أعضاء الائتلاف على تشكيل الحكومة الجديدة في ظل الحرب الدائرة بالفعل على الأرض.

وذكر بيان الليكود: "كل قادة الائتلاف، بلا استثناء، يدعمون تشكيل حكومة طوارئ ووحدة وطنية، وكُلِّف رئيس الوزراء نتنياهو بالعمل على تأليفها".

هذه الوحدة التي تحدث عنها الائتلاف الحكومي في إسرائيل، بدت صورتها مُزعزعة وحائرة عبر تناولات صحف إسرائيل، أحد الأمثلة على ذلك عنوان لتقرير في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، يقول إنّ "حكومة مخفَّضة وتجميد للتشريع"، وتحته تفاصيل بتشكيل حكومة الطوارئ المُشار إليها استعداداً لردّ اعتبار إسرائيل أمام الهجوم التكتيكي المباغت للمقاومة الفلسطينية.

واهتمت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بـ"إطلاق قذائف صاروخية كثيفة على وسط إسرائيل والقدس" عبر أفراد المقاومة الفلسطينية، فيما يوازن موقع "تايمز أوف إسرائيل" بقوله إنّ "الجيش الإسرائيلي استعاد السيطرة على جميع البلدات الحدودية في غزة".

لكنه يتدارك هذا الانتصار الصغير بقوله: "ولكن الإرهابيين قد يظلون هناك"، في إشارةً إلى استمرار وجود عناصر المقاومة الفلسطينية داخل المستوطنات لتُكمل مهامَّها القتالية من دون تأثر بالهجمات الإسرائيلية، إذ إنّ المعركة الآن صارت على الأرض وقد تغيّرت فيها معاملات كثيرة بدَّلت موازين القوى وعناصر التفوق.

في "تايمز أوف إسرائيل" أيضاً، تحدَّث وزير الدفاع الإسرائيلي معلناً عن حصار كامل لقطاع غزة، وقال ناطق عسكري إنّ اختراقات الحاجز الحدودي "ستُؤمَّن بالدبابات والطائرات"، في اعتراف إسرائيلي خفيٍّ بأمرين، أولاً أنّ تأمين المستوطنات الإسرائيلية، التي تنتهك القانون الدولي حسب مجلس الأمن، لم يكن بالشكل المطلوب، بل أنّ هذه المستوطنات صارت تهديداً لأمن الإسرائيليين، بعكس ما يدَّعي سياسيون إسرائيليون في الائتلاف الحاكم دائماً أنّ هذه المستوطنات تُبنى بـ"دافع أمني" و"لحماية أمن إسرائيل"، لكن الحقيقة أنّ الإسرائيليين غير مقتنعين بأنّ هذه المستوطنات تُحقِّق لهم الأمن والحماية، وفق استطلاعات الرأي.

الأمر الثاني حول تصريح الناطق العسكري بإعادة تأمين الحاجز الحدودي بالدبابات والطائرات، هو أنّ الجيش الإسرائيلي في حالة مفاجأة مستمرة يستخدم فيها أقدر قواته وإمكاناته العسكرية لمواجهة سلاح المقاومة الفلسطينية، وهي حالة اعتراف جديدة على إسرائيل بأنّ للمقاومة أثراً مرعباً في العمق الإسرائيلي.

ولفتت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إلى أنّه "خلال فترة حكم حكومة الطوارئ، لن يكون تشريع في الكنيست لا علاقة له بالحرب"، في إشارة إلى تجييش "الدولة الإسرائيلية" للحرب مع حماس، بعكس المواجهات السابقة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

ولفتت "معاريف" إلى أنّه "لا يُشترط تعيين وزراء تنفيذيين، بل فقط وزراء دون حقيبة طوال فترة الحرب"، مشيرةً إلى أنّ "أعضاء معسكر الدولة سيقدمون الدعم الكامل للحكومة والمؤسسة الأمنية في إدارة الحملة العسكرية، وسيساعدون في كل ما هو مطلوب، سواء من داخل الحكومة أو من الخارج".

وفي هذا انحياز واضح داخل إسرائيل للانتقام أولاً من الفلسطينيين، وهو سيناريو محتمل بعمل إبادة تامة للمقاومة الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين من أراضيهم، لكن ما يمنع وقوع هذا السيناريو بالكامل كما تتصوره حكومة الحرب الإسرائيلية وجود عدد كبير من الأسرى الإسرائيليين بيد المقاومة الفلسطينية بعد عملية "طوفان الأقصى"، وهؤلاء سيشكّلون ورقة ضغط على نتنياهو وحكومته.

تهديد متعدد المجالات

وجاء في عنوان لصحيفة "معاريف": "بعد توقعه العملية.. اللواء باريك يحذر: إسرائيل ليست مهيئة لتهديد متعدد المجالات"، وفي تفاصيله يقول اللواء احتياط يتسحاق باريك، المفوَّض السابق لقبول الجنود بالجيش الإسرائيلي، الذي قاتل في حرب أكتوبر أمام مصر في منصب قائد سرية في الاحتياط، إنّه "قبل الانتقال إلى الانتقام من حماس، علينا التخطيط بطريقة متوازنة والانطلاق من الافتراض بأنّ عملية عسكرية من غزة يمكن أن تحوّلنا إلى حرب شاملة على خمس جبهات"، في إشارة إلى أنّ قوى إقليمية، لا سيّما إيران، قد تحرك أذرعها لدخول الحرب ودعم حماس عبر مشاركة "حزب الله" في لبنان وأذرعها في العراق وسوريا واليمن.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية تحذيراً مصريّاً من "عواقب وخيمة" لتصعيد التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، ونقلت دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأطراف المتحاربة في الأراضي المحتلة إلى "ضبط النفس"، مضيفاً أنّه يتعين على الأطراف "الابتعاد عن الخطوات المتهورة التي من شأنها تفاقم التوترات".

فيما جاءت لغة الصحيفة لتبرز البيان المصري وتصريح الرئيس التركي على أنّهما "رسالة تهديد لحماس"، حسب الصحيفة التي قالت إنّ عملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية "أثارت قلق دول الجوار"، إذ أرادت الصحيفة الإسرائيلية، بتحريف معنى البيان المصري وتصريح الرئيس التركي، إظهار أنّ أصواتاً من العالم العربي والإسلامي تدعم الموقف الإسرائيلي ضدّ المقاومة الفلسطينية، فيما كان المعنى الأصلي الحقيقي موجَّهاً للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي المتحاربَين بـ"وقف التوترات والتصعيد" من دون تهديد لأحد، حتى حسب نص الخبر في "معاريف" الإسرائيلية.

حماية أمريكية

بدوره كتب المحلل الإسرائيلي بن كاسبيت في صحيفة "معاريف" تحت عنوان "الولايات المتحدة كانت ولا تزال أعظم الأصول الاستراتيجية لإسرائيل"، وقال: "رغم أصابع الاتهام التي وجَّهها الائتلاف الحالي بقيادة نتنياهو إليه وإدارته مراراً وتكراراً، فإنّ الرئيس بايدن ذكّرنا والعالم أجمع بأنّ الولايات المتحدة كانت وستظل أعظم أصول إسرائيل".

وفي تمسُّك المحلل الإسرائيلي بأمل الحماية الأمريكية، إعلانٌ للضعف التامّ لإسرائيل أمام مقاومة الشعب الفلسطيني، رغم كل ما تحظى به إسرائيل من دعم عسكري وتقني من الغرب، أمريكا تحديداً.

يُذكر أنّ الرئيس الأمريكي بايدن حرَّك أسطولاً أمريكياً هائلاً بقيادة حاملة الطائرات جيرالد فورد لإجراء مناورات قبالة سواحل إسرائيل، وهنا يشير بن كاسبيت إلى أنّ مثل هذا الأسطول "قادر وحده على تحويل لبنان إلى مدينة خراب في وقت قصير"، كنوع من التهديد الأمريكي لـ"حزب الله" إذا أراد دعم حماس في حربها مع إسرائيل.

وحسب بن كاسبيت، فإنّ الحكومة الإسرائيلية "منقسمة بين الرغبة في توجيه ضربة قوية لحماس وبين الحاجة إلى حماية رهائن إسرائيل.. وقف إطلاق النار أو التوجه إلى ضربة قوية على غزة.. في كل الأحوال مأساة".

ويهاجم بن كاسبيت رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في مقاله ويسأله: "إذا كنتَ تعرف دائماً ما هي حماس يا سيد نتنياهو، فلماذا أمضيت 15 عاماً في تمويلها وتعزيزها وتحويلها إلى شريك استراتيجي ورافعة، بدلاً من اقتلاعها من غزة؟"، واصفاً إيقاع نتنياهو بـ"المتأخر" أمام سرعة اجتياح الكارثة.

وقال المحلل عن نتنياهو: "بدلاً من إعلانه تشكيل حكومة وحدة وطنية فوراً، نشر شعارات واهية، وحاول لفت الانتباه عبر وصف الفظائع التي مر بها شعبه في الأيام القليلة الماضية، وأعلن أننا سنفوز، وأشك في أن أحداً كان مقتنعاً"، حسب كاسبيت.

وتتعدد الأصوات الإسرائيلية التي تؤجِّل هجومها العنيف على نتنياهو إلى ما بعد الانتقام من المقاومة الفلسطينية لإعادة هيبة إسرائيل المفقودة عقب عملية "طوفان الأقصى"، في ظل تساؤلات مطلعين على الشأن الإسرائيلي بكيف سيدفع نتنياهو ثمن ما جرى.