سياسة
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رداً على هجوم الجولان.. إسرائيل تقصف مطارَي دمشق وحلب
شنّت الطائرات الإسرائيلية، الخميس، غارات جوية استهدفت مطارَي دمشق وحلب الدوليين في سوريا. وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم كان رداً على إطلاق قذائف هاون على هضبة الجولان.
رداً على هجوم الجولان.. إسرائيل تقصف مطارَي دمشق وحلب
خروج مطاري دمشق وحلب الدوليين عن الخدمة إثر قصف إسرائيلي / صورة: AFP
12 أكتوبر 2023

استهدف قصف صاروخي إسرائيلي، الخميس، مطارَي دمشق وحلب الدوليين في سوريا، ما أخرجهما عن الخدمة.

ونقلت القناة "12" العبرية (خاصة)، عن الجيش الإسرائيلي قوله: "ضربنا مطاري دمشق وحلب في سوريا".

وأضاف أن "الهجوم جاء رداً على إطلاق قذائف هاون على هضبة الجولان (السورية المحتلة) أمس (الأربعاء)".

وقالت وزارة الدفاع التابعة للنظام السوري في بيان: "نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ مستهدفاً مطاري حلب ودمشق الدوليين، ما أدى إلى تضرر مهابط المطارين وخروجهما عن الخدمة".

والأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ قصفاً مدفعياً داخل سوريا، رداً على إطلاق قذائف من سوريا نحو القطاع الذي تحتله إسرائيل من مرتفعات الجولان السورية.

ومن حين إلى آخر، تشن إسرائيل غارات جوية على ما تقول إنها أهداف إيرانية في سوريا.

وجاء القصف الجديد في وقت تتواصل فيه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري مواجهة بين الجيش الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل أخرى في غزة.

ومنذ السبت، استشهد 1417 فلسطينياً وأصيب 6268 في غارات إسرائيلية مكثفة ومتواصلة بغزة، بينما قُتل 1300 إسرائيلي في هجمات على مستوطنات غلاف غزة، بحسب مصادر رسمية من الجانبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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