أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، أن 25 مواطناً أمريكياً على الأقل قُتلوا في أحداث غلاف غزة، معيداً تأكيده دعم واشنطن لتل أبيب.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب: "جئت ليس فقط كوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وإنما أيضاً كيهودي".

وأضاف: "الرسالة التي أجلبها إلى إسرائيل هي كما يلي: قد تكونون أقوياء بما فيه الكفاية للدفاع عن أنفسكم ولكن طالما أن أمريكا قائمة سنكون دائماً إلى جانبكم".

ورحب بلينكن بتشكيل حكومة الطوارئ الإسرائيلية، وقال: "نلتزم بكلامنا ونحول الذخيرة والصواريخ الاعتراضية للقبة الحديدية، إضافة إلى أسلحة أخرى وسنقدم المزيد".

من جهته قال نتنياهو في إشارة إلى حرب غزة: "أمامنا أيام كثيرة صعبة".

وأضاف متوجهاً بالحديث إلى بلينكن: "أشكرك على زيارتك المهمة اليوم، أشكرك وأشكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأشكر شعبكم على دعمكم المذهل لإسرائيل".

وأردف نتنياهو: "زيارتك هي مثال واضح على الدعم الأمريكي الذي لا يتزعزع لإسرائيل".

وتابع: "ستسحق حركة حماس".

وقال نتنياهو: "لا يجب على أي زعيم أن يلتقي بهم (حماس) ولا يجب على أي دولة أن توفر لهم المأوى، ومن يقوموا بذلك يجب فرض العقوبات عليهم".

وفي اليوم السادس من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 1417 فلسطينياً، فيما بلغ عدد الإصابات نحو 6268، حسب متحدّث باسم وزارة الصحة في غزة.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم السادس على التوالي على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006