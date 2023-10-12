أفاد مسؤول حكومي فلسطيني في قطاع غزة، الخميس، بأن إسرائيل ارتكبت قرابة 30 مجزرة ضد عائلات فلسطينية خلال حربها على القطاع منذ السبت الماضي.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف: "ارتكب الاحتلال قرابة 30 مجزرة ضد العائلات، تسببت في استشهاد مئات، جلهم من النساء والأطفال، آخرها بحق عائلة شهاب وراح ضحيتها 31 شهيداً وعشرات الجرحى".

وأضاف: "دمر الاحتلال 752 مبنى سكنياً بواقع 2835 وحدة (شقة) هُدمت بشكل كلي، و32000 وحدة تضررت أضراراً بليغة، منها 1791 وحدة غير صالحة للسكن، بينما دُمرت 42 مقراً حكومياً وعشرات المرافق والمنشآت العامة".

ولفت إلى أن "إسرائيل تعمل على محو أحياء سكنية كاملة وتهجير مئات الآلاف من المواطنين قسراً عن منازلهم، وإبادة عائلات بأكملها جراء قصف بيوتهم فوق رؤوسهم".

ومنذ السبت، تواصل المقاتلات الإسرائيلية شن غاراتها على مناطق متفرقة من القطاع، أسفرت عن دمار هائل بالمقدرات المدنية وخسائر كبيرة بالأرواح ونزوح مئات الآلاف من السكان.

وقال معروف إن "الاحتلال ألحق دماراً بـ89 مدرسة، 9 منها لم تعد صالحة للعمل، وتسبب باستشهاد 17 من الكوادر التعليمية وأكثر من 320 طفلاً".

وتابع: "دمر الاحتلال 11 مسجداً وألحق دماراً بعشرات المساجد ودور العبادة الأثرية منها مساجد وكنائس قديمة".

وأوضح أن "نسبة إشغال أسرة المستشفيات والعناية وصلت إلى 100% والمستهلكات الطبية على وشك النفاد".

وتابع أن "هذا الواقع يجعل من غزة منطقة منكوبة تتعرض لعقاب ومجازر إبادة جماعية".

وحذر معروف من تأخر الاستجابة لنداء الاستغاثة.

وقال: "تأخر الاستجابة ستكون نتائجه جعل قطاع غزة مقبرة جماعية، يموت فيه الناس إما بسبب القصف والدمار وإما الجوع وعدم توافر المياه الصالحة للشرب أو انتشار الأوبئة والأمراض المعدية".

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، قد دعت إلى تقديم دعم عاجل وفوري للقطاع الصحي في قطاع غزة، محذرة من انهياره.

وقالت الكيلة في بيان، الخميس: "نحذر من انهيار الوضع الصحي في قطاع غزة، نتيجة النقص الحاد في المستلزمات الطبية واللوازم الخاصة بغرف العمليات والأدوية وأكياس الدم".

وشددت على أن "العدد الكبير للجرحى يفوق حالياً القدرة الاستيعابية للمشافي في غزة".

وفي وقت سابق اليوم، قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، إن "جزءاً كبيراً من سكان قطاع غزة يتعرضون للإبادة، إذ لا تزال المدينة المحاصرة تواجه ضربات وقصفاً إسرائيلياً مكثفاً".

"غياب للمساءلة"

على الصعيد ذاته، قال عايد أبو قطيش مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال (فرع فلسطين)، الخميس، لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن "إسرائيل قتلت 332 طفلاً في الضفة وغزة منذ بداية الحرب على القطاع يوم السبت الماضي".

وبيّن أن "من بين القتلى 326 طفلاً في قطاع غزة، و6 أطفال في الضفة".

وأكد أبو قطيش أن "غياب المساءلة والإفلات من العقاب يشكل ضوءاً أخضر للاحتلال للاستمرار في جرائمه وقتل الأطفال الفلسطينيين".​​​​​​​

وفجر السبت أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحقّ الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شنّ غارات مكثفة لليوم السادس على التوالي على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.