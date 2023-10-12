صرح المستشار الألماني أولاف شولتز، بأن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والمصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يمكنهم لعب دور مهم في الوساطة وخفض التوتر بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

جاء ذلك في كلمة في البوندستاغ (البرلمان)، الخميس، حول الاشتباكات الإسرائيلية-الفلسطينية.

وأشار شولتز إلى أنه على اتصال وثيق مع الرئيس المصري السيسي، الذي لديه أيضاً قنوات اتصال مع غزة.

وبيّن أنه سيُجري اليوم اتصالاً مع الرئيس التركي أردوغان، وأنه سيستقبل أيضاً في برلين أمير قطر الشيخ تميم الذي تلعب بلاده دور وسيط مهماً. واستقبل المستشار الألماني ظهر اليوم الأمير القطري في العاصمة برلين.

وأضاف أنه يمكن للزعماء الثلاثة "أن يلعبوا دوراً مهماً في الوساطة وخفض التوترات في الوضع الحالي".

وأوضح شولتز أنه سيجتمع مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأسبوع المقبل.

وفجر السبت أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحقّ الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

وحتى صباح الخميس، قُتل 1300 إسرائيلي في الهجمات على مستوطنات غلاف غزة، حسب هيئة البث الحكومية.

وتواصل المقاتلات الحربية الإسرائيلية في المقابل شن غارات على مناطق متفرقة من غزة، ما أدى إلى دمار هائل في البنية التحتية المدنية ونزوح نحو 339 ألف شخص.

ومنذ السبت، استشهد 1417 فلسطينياً وأصيب 6268 في غارات إسرائيلية مكثفة ومتواصلة بغزة، بينما قُتل 1300 إسرائيلي في هجمات على مستوطنات غلاف غزة، حسب مصادر رسمية من الجانبين.

ويعيش في غزة أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.