سياسة
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استطلاع: 86% من الإسرائيليين يرون في هجوم القسام" فشلاً لقيادة البلاد"
أظهرت نتائج استطلاع رأي نشره مركز "دايالوغ" أن أغلبية الإسرائيليين ترى في الهجوم المفاجئ من غزة فشلاً لقيادة البلاد، بينما طالب نصف الإسرائيليين باستقالة نتنياهو.
استطلاع: 86% من الإسرائيليين يرون في هجوم القسام" فشلاً لقيادة البلاد"
رأى 56٪ من العينة أنه يجب على نتنياهو الاستقالة في نهاية الحرب / صورة: AA
12 أكتوبر 2023

قالت أغلبية ضئيلة من الإسرائيليين إن على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يستقيل بعد انتهاء الحرب الحالية على قطاع غزة.

توصّل إلى هذه النتيجة استطلاع أجراه مركز "دايالوغ" الإسرائيلي (خاص) ونشرت نتائجه صحيفة "جروزاليم بوست" العبرية الخميس.

ووفقاً لنتائج الاستطلاع فإن "أربعة من كل خمسة إسرائيليين يهود يعتقدون أن الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هما المسؤولان عن التسلل الجماعي لمسلحي (حركة) حماس إلى جنوبي إسرائيل".

وبلغ عدد العينة " 620" شخصاً، رأى 86% منهم أن الهجوم المفاجئ من غزة هو "فشل لقيادة البلاد"، ويعتقد 94% أن "الحكومة تتحمل المسؤولية عن عدم الاستعداد الأمني".

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول ا لماضي، نالت حكومة نتنياهو ثقة الكنيست، وتوصف في وسائل إعلام عبرية بأنها "أكثر حكومة يمينية متطرفة في تاريخ إسرائيل".

وقال 56% إنه يجب على نتنياهو الاستقالة في نهاية الحرب، وقال 52% إنهم يتوقعون من وزير الدفاع يوآف غالانت أن يستقيل.

وأطلقت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، ، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل؛ رداً على ما تؤكد أنها "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته".

وحتى صباح الخميس، قُتل 1300 إسرائيلي في هجمات على مستوطنات غلاف غزة، وأسرت "حماس" ما لا يقل عن مئة إسرائيلي، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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