أدانت مصر، الخميس، العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السبت الماضي، واستهداف المدنيين.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي عقده في القاهرة مع نظيره الليتواني جابريليوس لاندسبيرجس: "تناولنا بشكل مسهب في الأحداث الجارية في غزة وضرورة العمل على تخفيف وتيرة التصعيد القائمة".

وأضاف أن "استهداف المدنيين تحت ظرف هو أمر مرفوض وغير مقبول وهناك ضرورة للالتزام بالقواعد الدولية الإنسانية في الصراعات المسلحة ومراعاة الطبيعية الخاصة لغزة من حيث كثافة السكان".

وتابع الوزير مؤكداً أن "ما تشهده غزة من تدمير وفقد الأرواح في جانب المدنيين أمر غير مقبول".

وبشأن جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالمنطقة، قال شكري: "بالتأكيد مرتبطة بما يحدث في قطاع غزة ونتصور بالضرورة أن الهدف منها تقليل التوتر".

وأضاف: "دولة بحجم الولايات المتحدة يجب أن تسعى لتخفيض التوتر وليس في تعزيز الأعمال العسكرية التي تؤدي لما نشهده من ضحايا مدنيين، وهذا ما نتوقعه من الجولة هو تخفيض حدة التوتر".

وأكد شكري أن "الحصار أو التهجير والقتل لا يتفق مع القانون الدولي الإنساني"، مبيناً أن "حقوق الإنسان الفلسطيني ليست أقل من أي حقوق ويحب التعامل معها من دون ازدواجية".

ومنذ السبت، تواصل المقاتلات الإسرائيلية شن غاراتها على مناطق متفرقة من القطاع، أسفرت عن دمار هائل بالمقدرات المدنية وخسائر كبيرة بالأرواح ونزوح مئات الآلاف من السكان.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل، "رداً على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته"، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في المقابل عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شنّ غارات مكثفة على مناطق عديدة في غزة، التي يسكنها أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2007.