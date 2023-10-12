أعرب متحدث حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، عن أسفه إزاء تزايد الخسائر في صفوف المدنيين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وقصف قطاع غزة بشكل كامل، والهجمات التي أدت إلى مقتل مدنيين من الجانبين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع اللجنة المركزية للحزب، الخميس، أشار فيها إلى أن تركيا أكدت منذ بداية الاشتباكات الأخيرة أنها ضد وقوع خسائر مدنية من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

ولفت إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان بذل جهوداً دبلوماسية مكثفة منذ اللحظة الأولى للاشتباكات، وقال: "بينما يدلي الجميع بتصريحات متحيزة، فإن التصريحات التي تركز على السلام وإنهاء العنف لم تأت سوى من رئيسنا".

وأشار إلى أن هناك أنباء عن قصف في دمشق وحلب، مضيفاً: "كل هذه تطورات خطيرة، وهذه الأحداث التي تجري في الجوار المباشر للبنان وسوريا قد تجر المنطقة والعالم كله إلى صراعات لا يريدها أحد".

وأكد أن ما يحتاجه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو حل سياسي وتطبيق السلام العادل، مبيناً أن المرحلة التي جرى الوصول إليها والتصريحات المدلى بها بداية تظهر أنه قد تحدث بعض الأمور الأكثر خطورة، وأنه يجب إيقاف القصف الذي يستهدف المدنيين وينفذ بشكل عشوائي في أقرب وقت.

وشدد متحدث العدالة والتنمية على أن الحصار الكامل المفروض على غزة يتعارض مع القانون الدولي.

وذكر جليك أن نهج البعض على رأسهم الاتحاد الأوروبي "بقطع المساعدات عن فلسطين" ليس صائباً.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.