قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 هو "الأفظع في تاريخ الشعب اليهودي منذ المحرقة".

جاء ذلك خلال خطابه في مقر الكنيست (البرلمان)، قبيل التصويت على إعطاء الثقة لحكومة الطوارئ الجديدة، وفق هيئة البث الإسرائيلي (رسمية).

وأمس الأربعاء، أعلن نتنياهو، وبيني غانتس أحد زعماء المعارضة، تشكيل حكومة طوارئ لمواكبة التطورات في قطاع غزة وإسرائيل.

وقال نتنياهو في خطابه: "يوم السابع من أكتوبر سيبقى يوماً أسود في تاريخ الشعوب، والأفظع للشعب اليهودي منذ المحرقة النازية".

وأضاف: "هذه حرب من أجل البيت حقاً"، في إشارة إلى إسرائيل.

وتابع: "يجب أن تنتهي هذه الحرب بشيء واحد، وهو النصر الكامل وسحق حماس والقضاء عليها".

وأردف: "حماس هي داعش، وعلى العالم الذي صدم بداعش والقاعدة بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول 2001 بالولايات المتحدة)، أن يدينها ويفرض عقوبات عليها".

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.