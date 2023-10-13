سياسة
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وزير الخارجية التركي يزور مصر يومي 13 و14 أكتوبر تلبية لدعوة نظيره المصري
أفاد بيان لوزارة الخارجية التركية بأن الوزير هاكان فيدان سيجري زيارة لمصر في 13 و14 أكتوير/تشرين الأول الجاري تلبية لدعوة من نظيره المصري سامح شكري، لمناقشة العلاقات الثنائية على جميع الصعد والتطورات الإقليمية والعالمية.
وزير الخارجية التركي يزور مصر يومي 13 و14 أكتوبر تلبية لدعوة نظيره المصري
وزير الخارجية التركي يزور مصر يومي 13 و14 أكتوبر/تشرين الأول تلبية لدعوة نظيره المصري / صورة: AA
13 أكتوبر 2023

يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة لمصر في 13 و14 أكتوير/تشرين الأول الجاري تلبية لدعوة من نظيره المصري سامح شكري، وفقاً لبيان لوزارة الخارجية التركية.

وأفاد بيان الوزارة الخميس، بأن فيدان يُتوقع خلال زيارته أن يناقش مع الجانب المصري العلاقات الثنائية على جميع الصعد والتطورات الإقليمية والعالمية.

وتأتي زيارة فيدان لمصر في وقت تتكثف فيه الهجمات الإسرائيلية على غزة، رداً على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حماس وفصائل فلسطينية.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

مصدر:TRT عربي
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