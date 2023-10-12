سياسة
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في بيان مشترك لكل الأحزاب..البرلمان التركي يدين الهجمات الإسرائيلية على غزة
أعلن البرلمان التركي في بيان مشترك لكل أحزابه إدانة عمليات استهداف المدنيين بشكل مباشر في غزة، ودعا إلى إحياء العملية السلمية.
في بيان مشترك لكل الأحزاب..البرلمان التركي يدين الهجمات الإسرائيلية على غزة
جانب من جلسة البرلمان التي عقدت في أنقرة اليوم الخميس / صورة: AA
12 أكتوبر 2023

أدان البرلمان التركي، الخميس، جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين بشكل مباشر في غزة، ودعا إلى بدء محادثات السلام الدائم.

جاء ذلك في إعلان مشترك حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وقعت عليه جميع الأحزاب التركية.

ودعا الإعلان البرلماني جميع الأطراف إلى "الاعتدال والحكمة في إطار رؤية السلام والأمن والاستقرار حتى لا يؤدي التوتر إلى نتائج لا يمكن تصحيحها".

وسبق أن عقد البرلمان التركي جلسة مغلقة لبحث التطورات المتعلقة بالاشتباكات الإسرائيلية الفلسطينية، برئاسة رئيس البرلمان نعمان قورتولموش، قدم فيها وزير الخارجية هاكان فيدان إحاطة للنواب.

وعقب كلمة ألقاها قورتولموش في بداية الجلسة انتقلت لتكون مغلقة، وخلالها استمع نواب البرلمان بحسب طلبهم إلى إحاطة من الحكومة الممثلة للسلطة التنفيذية في البلاد، بحسب رئيس البرلمان.

وطرح رئيس البرلمان مقترح حزب العدالة والتنمية بأن تكون الجلسة مغلقة للتصويت عليها من نواب البرلمان الذي وافق عليه، وبناء عليه انتقلت الجلسة لتكون مغلقة.

وقدم وزير الخارجية هاكان فيدان إحاطة أمام البرلمان تتعلق بتطورات الاشتباكات الإسرائيلية الفلسطينية.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن الوزير هاكان فيدان سيجري زيارة رسمية لمصر غداً الجمعة، تلبية لدعوة نظيره سامح شكري.

وقالت الوزارة في بيان الخميس: "سيقوم وزيرنا بزيارة رسمية إلى مصر يومي 13 و14 أكتوبر (تشرين الأول الجاري) تلبية لدعوة نظيره سامح شكري".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري تشن مقاتلات حربية إسرائيلية غارات مكثفة على غزة، أودت بحياة 1354 فلسطينياً وأدت إلى نزوج نحو 339 ألفاً آخرين، بحسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.

على حين قُتل ما لا يقل عن 1300 إسرائيلي في هجمات لحركة "حماس" في مستوطنات غلاف غزة، بحسب هيئة البث الحكومية الإسرائيلية.

وتواصل المقاتلات شن غاراتها على مناطق متفرقة من القطاع، أسفرت عن خسائر فادحة بالأرواح معظمهم من المدنيين، ونزوح مئات الآلاف من السكان، فضلاً عن دمار هائل بالمقدرات المدنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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