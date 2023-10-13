سياسة
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إسرائيل تدعو لإخلاء شمال غزة.. وحكومة القطاع تعتبر ذلك "حرباً نفسية"
في اليوم السابع من عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية، طلبت إسرائيل فجر الجمعة إخلاء شمال قطاع غزة، ما اعتبرته حكومة القطاع "حرباً نفسية" يشنها الاحتلال.
إسرائيل تدعو لإخلاء شمال غزة.. وحكومة القطاع تعتبر ذلك "حرباً نفسية"
الجيش الإسرائيلي يكثّف إجراءاته قرب حدود غزة / صورة: AA
13 أكتوبر 2023

أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة فجر الجمعة، ضرورة إخلاء شمال قطاع غزة خلال 24 ساعة، ما اعتبرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية "إشارة إلى عملية برية إسرائيلية وشيكة في القطاع".

وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بمنصة إكس: "ندعو جميع سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوباً لحمايتهم، والبقاء في المنطقة الواقعة جنوب وادي غزة، كما هو موضح في الخريطة".

وقال إن حماس "شنت الحرب ضد إسرائيل، ومدينة غزة هي منطقة يجري فيها نشاط عسكري".

وحذّر ستيفان دوغاريك، المتحدث باسم الأمين العامّ للأمم المتحدة، من "وضع كارثي" إذا لم يُلغَ قرار الإخلاء، لافتاً إلى أن "نحو 1.1 مليون شخص يعيشون في شمال غزة".

ونبه دوغاريك إلى أن "من المستحيل حدوث مثل هذه الخطوة بلا عواقب إنسانية مدمرة".

ولفت إلى أن مطالبة الجيش الإسرائيلي بإخلاء شمال القطاع "تسري أيضاً على جميع فرق الأمم المتحدة والفلسطينيين الذين يحتمون داخل منشآتها، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والعيادات".

"حرب نفسية"

من جهته حثّ المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الجمعة، المواطنين في القطاع على عدم التعاطي مع محاولات الاحتلال التي تأتي ضمن "الحرب النفسية".

وأوضح المكتب في تصريح صحفي، أن "الاحتلال يحاول بثّ وتمرير بعض الأخبار الدعائية الكاذبة بطرق مختلفة، مستهدفاً إحداث بلبلة بين المواطنين والمسّ بتماسك جبهتنا الداخلية".

وأضاف: "من ضمن هذه المحاولات ما يُتداول حول الطلب من بعض العاملين بالمؤسسات الدولية التوجه إلى الجنوب"، مؤكداً أن "طواقم هذه المؤسسات ما زالت في أماكنها".

فيما أعلنت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (أونروا) نقل مركز عملياتها وموظفيها الدوليين إلى جنوب غزة لمواصلة عملياتها الإنسانية ودعم موظفيها واللاجئين الفلسطينيين.

ودعت الوكالة عبر منصة إكس "السلطات الإسرائيلية لحماية جميع المدنيين في ملاجئ الأونروا بما في ذلك المدارس".

ومنذ أسبوع أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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