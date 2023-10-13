قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، إنها تأكدت من استخدام الجيش الإسرائيلي الفسفور الأبيض في العمليات العسكرية في قطاع غزة وعلى الحدود اللبنانية، مؤكدة أن الأمر يعرّض المدنيين لإصابات خطيرة وطويلة الأمد.

وأوردت المنظمة فيتقرير لها أنها تحقّقَت من فيديوهات التُقطت في 10 و11 أكتوبر/تشرين الأول، تُظهِر انفجارات جوية متعددة للفسفور الأبيض المدفعي فوق ميناء قطاع غزة وموقعين ريفيين على طول الحدود الإسرائيلية-اللبنانية.

وقال التقرير إن استخدام الجيش الإسرائيلي الفسفور الأبيض في قطاع غزة "يفاقم المخاطر التي يتعرض لها المدنيون وينتهك الحظر الذي يفرضه القانون الإنساني الدولي على تعريض المدنيين لخطر غير ضروري".

ووثّقت المنظمة الدولية استخدام الجيش الإسرائيلي الفسفور الأبيض في أكثر من مرة خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، بما فيها عدوان عام 2009.

والفسفور الأبيض الذي يمكن استخدامه لإرسال الإشارة وحجب الرؤية وفق التقرير "له تأثير واسع يمكن أن يحرق الناس بشدة ويضرم النار بالمباني والحقول وغيرها".

ويمكن للفسفور الأبيض عند ملامسته "أن يحرق الناس حرارياً وكيميائياً، وصولاً إلى العظم"، ويمكن لشظايا الفسفور الأبيض أن تفاقم الجروح حتى بعد العلاج "ويمكن أن تدخل مجرى الدم وتتسبب في فشل عديد من الأعضاء" وفق التقرير.

وقالت لما فقيه، مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يشكّل الفسفور الأبيض خطراً كبيراً يتمثّل بإحداث حروق مؤلمة ومعاناة مدى الحياة".

وأردفت بأن الفوسفور الأبيض عشوائي بشكل غير قانوني "يمكن أن يحرق المنازل ويلحق ضرراً فادحاً بالمدنيين".

ودعت هيومن رايتس ووتش إسرائيل إلى حظر جميع أوجه استخدام ذخائر الفسفور الأبيض، وقالت: "على إسرائيل التوقف عن استخدام الفسفور الأبيض في المناطق المأهولة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين".

وفجر السبت أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.