سياسة
3 دقيقة قراءة
"رايتس ووتش" تؤكد استخدام إسرائيل الفسفور الأبيض في غزة والحدود اللبنانية
وثقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" استخدام الجيش الإسرائيلي الفسفور الأبيض في العمليات العسكرية في قطاع غزة وعلى الحدود اللبنانية، داعية إسرائيل إلى حظر جميع أوجه استخدام هذه الذخائر الخطيرة.
"رايتس ووتش" تؤكد استخدام إسرائيل الفسفور الأبيض في غزة والحدود اللبنانية
الجيش الإسرائيلي يستخدم الفسفور الأبيض المحظور دوليا في غاراته على غزة / صورة: AA
13 أكتوبر 2023

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، إنها تأكدت من استخدام الجيش الإسرائيلي الفسفور الأبيض في العمليات العسكرية في قطاع غزة وعلى الحدود اللبنانية، مؤكدة أن الأمر يعرّض المدنيين لإصابات خطيرة وطويلة الأمد.

وأوردت المنظمة فيتقرير لها أنها تحقّقَت من فيديوهات التُقطت في 10 و11 أكتوبر/تشرين الأول، تُظهِر انفجارات جوية متعددة للفسفور الأبيض المدفعي فوق ميناء قطاع غزة وموقعين ريفيين على طول الحدود الإسرائيلية-اللبنانية.

وقال التقرير إن استخدام الجيش الإسرائيلي الفسفور الأبيض في قطاع غزة "يفاقم المخاطر التي يتعرض لها المدنيون وينتهك الحظر الذي يفرضه القانون الإنساني الدولي على تعريض المدنيين لخطر غير ضروري".

ووثّقت المنظمة الدولية استخدام الجيش الإسرائيلي الفسفور الأبيض في أكثر من مرة خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، بما فيها عدوان عام 2009.

والفسفور الأبيض الذي يمكن استخدامه لإرسال الإشارة وحجب الرؤية وفق التقرير "له تأثير واسع يمكن أن يحرق الناس بشدة ويضرم النار بالمباني والحقول وغيرها".

ويمكن للفسفور الأبيض عند ملامسته "أن يحرق الناس حرارياً وكيميائياً، وصولاً إلى العظم"، ويمكن لشظايا الفسفور الأبيض أن تفاقم الجروح حتى بعد العلاج "ويمكن أن تدخل مجرى الدم وتتسبب في فشل عديد من الأعضاء" وفق التقرير.

وقالت لما فقيه، مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يشكّل الفسفور الأبيض خطراً كبيراً يتمثّل بإحداث حروق مؤلمة ومعاناة مدى الحياة".

وأردفت بأن الفوسفور الأبيض عشوائي بشكل غير قانوني "يمكن أن يحرق المنازل ويلحق ضرراً فادحاً بالمدنيين".

ودعت هيومن رايتس ووتش إسرائيل إلى حظر جميع أوجه استخدام ذخائر الفسفور الأبيض، وقالت: "على إسرائيل التوقف عن استخدام الفسفور الأبيض في المناطق المأهولة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين".

وفجر السبت أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us