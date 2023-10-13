سياسة
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الهلال الأحمر التركي يدعو إلى فتح ممرات إنسانية في غزة لإيصال المساعدات
قالت مؤسسة الهلال الأحمر التركي إن قطاع غزة يتعرض لقصف إسرائيلي منذ أيام، وإن المواد هناك على وشك النفاد، ودعت العالم بأسره إلى تقديم الدعم.
الهلال الأحمر التركي يدعو إلى فتح ممرات إنسانية في غزة لإيصال المساعدات
الهلال الأحمر التركي يدعو إلى فتح ممر مساعدات إنسانية إلى غزة / صورة: AA
13 أكتوبر 2023

دعت رئيسة الهلال الأحمر التركي فاطمة يلماز، إلى فتح ممر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في اليوم السابع للعدوان الإسرائيلي.

جاء ذلك في تصريح بالعاصمة أنقرة الخميس، قالت فيه يلماز إن القطاع يتعرض لقصف إسرائيلي منذ أيام، مشددة على أن "غزة تشهد ألماً كبيراً".

ولفتت إلى أن "المواد هناك على وشك النفاد"، داعية "العالم بأسره إلى تقديم الدعم".

وقالت رئيسة الهلال الأحمر التركي إن "فتح ممر مساعدات إنسانية، بما في ذلك معبر رفح المصري، وقدرتنا على إيصال المساعدات إلى هناك أمر بالغ الأهمية".

وأشارت إلى أن عاملي الإغاثة الإنسانية مستهدَفون أيضاً، وأن 4 من الهلال الأحمر الفلسطيني لقوا حتفهم جراء القصف.

وطالبت يلماز الأطراف بالامتثال للقانون الدولي وقانون الحرب.

على جانب آخر أوضحت وزارة الخارجية المصرية أمس، أن "معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوح للعمل ولم يُغلَق في أي مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة".

وفجر السبت أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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