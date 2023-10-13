بدأ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الخميس، توزيع آلاف من قطع "الأسلحة الطويلة"، على السكان في المستوطنات الشمالية.

ونشر بن غفير تغريدة عبر منصة إكس الجمعة، يعلن فيها مشاركته في توزيع الأسلحة في منطقة وادي يزرعيل" شمالي البلاد، في إطار عملية شراء الأسلحة للسكان.

وقال الوزير المثير للجدل إنه جرى حتى الآن شراء نحو 4 آلاف قطعة سلاح طويل، من أصل نحو 20 ألفاً ستُشترى خلال الأيام المقبلة.

وذكر أنه وُزّعَت خلال اليومين الماضيين 2000 قطعة سلاح على عشرات المستوطنات في المناطق الشمالية والساحلية، معلناً توزيع مزيد في مستوطنات أخرى اليومين المقبلين.

وتداول ناشطون فلسطينيون على وسائل التواصل الاجتماعي، شريطاً مصوراً يُظهِر بن غفير وهو يشرف على توزيع عدد من الأسلحة على إسرائيليين في إحدى المستوطنات الشمالية.

والأربعاء الماضي توقع الوزير الإسرائيلي المثير للجدل، حدوث مواجهات بين من وصفهم بالأقلية العربية، والأغلبية اليهودية في إسرائيل، في إطار تبعات الحرب التي تشنها على غزة.

وأشار إلى أنه وجه قائد الشرطة للتجهيز لسيناريو عملية "حارس الأسوار 2"، معتبراً أنها "وشيكة".