سياسة
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مئات آلاف الفلسطينيين ينزحون من مساكنهم في مدينة غزة نحو مجمع الشفاء
بعد ساعات قليلة من بيان نشره الجيش الإسرائيلي الجمعة يدعو فيه جميع سكان مناطق شمال غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوباً، بدأ مئات آلاف الفلسطينيين النزوح من مساكنهم في مدينة غزة إلى مجمع الشفاء الطبي ومحيطه.
مئات آلاف الفلسطينيين ينزحون من مساكنهم في مدينة غزة نحو مجمع الشفاء
مئات آلاف الفلسطينيين ينزحون من مساكنهم بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي / صورة: AFP
13 أكتوبر 2023

بدأ مئات آلاف الفلسطينيين الجمعة، النزوح من مساكنهم في مدينة غزة إلى مجمع الشفاء الطبي ومحيطه بالمدينة، مع تواصل الغارات الإسرائيلية على القطاع، وسط دعوة الجيش الإسرائيلي السكان إلى إخلاء مناطق الشمال.

وشرعت عائلات بأكملها في النزوح وإخلاء منازلها في مدينة غزة، حيث بدأت الأفواج الأولى في الوصول ونصبت بعض الخيام مما هو متوفر لديها للاحتماء في المجمع الطبي.

كان الجيش الإسرائيلي دعا سكان مدينة غزة فجر الجمعة إلى إخلاء منازلهم، في بيان نشره على حسابه بمنصة إكس.

وقال الجيش: "ندعو جميع سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوباً".

وختم بيانه قائلاً: "سيواصل الجيش الإسرائيلي عملياته بشكل كبير في مدينة غزة في الأيام المقبلة، ويرغب في تجنب إيذاء المدنيين"، حسب زعمه.

وفجر الجمعة قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، إن إسرائيل أبلغتهم ضرورة إخلاء شمال قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وقال دوغاريك إن نحو 1.1 مليون شخص يعيشون في شمال قطاع غزة، مضيفاً أن "الأمم المتحدة تطالب بإلغاء أي أمر من هذا القبيل لتجنُّب حدوث وضع كارثي".

ومضى قائلاً: "نعتقد أن من المستحيل أن تحدث مثل هذه الخطوة بلا عواقب إنسانية مدمرة".

في المقابل قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن تحذير سكان غزة للانتقال "دعاية زائفة وحرب نفسية".

وحثّ المكتب في بيان السكان على تجاهل التحذيرات الإسرائيلية.

وفجر السبت أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

ومنذ السبت أعلنت إسرائيل تشديد الحصار على قطاع غزة وقطع الكهرباء والوقود ومنع إدخال المواد الغذائية والوقود والمساعدات له، فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل الاثنين، باحترام القانون الدولي الإنساني، والسماح لمنظمته بتأمين المساعدات للاستجابة لحاجات القطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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