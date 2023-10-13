سياسة
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تصفيات "يورو 2024".. تركيا تباغت كرواتيا في عقر دارها وتتصدر المجموعة
فاز منتخب تركيا لكرة القدم على نظيره الكرواتي في عقر داره بهدف دون رد، ضمن مباراة الجولة السابعة من المجموعة الرابعة لتصفيات كأس الأمم الأوربية 2024 بألمانيا، لتنتزع تركيا بهذا الفوز الثمين صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة.
تصفيات "يورو 2024".. تركيا تباغت كرواتيا في عقر دارها وتتصدر المجموعة
تركيا تفوز على كرواتيا وتتصدر المجموعة الرابعة ضمن تصفيات "يورو 2024" / صورة: AA
13 أكتوبر 2023

باغت منتخب تركيا لكرة القدم مضيفه كرواتيا مساء الخميس، وفاز عليه في عقر داره بهدف دون ردّ، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب "أوبوس آرينا" بمدينة أوسييك الكرواتية، ضمن الجولة السابعة من المجموعة الرابعة لتصفيات كأس الأمم الأوربية 2024 بألمانيا.

ونجح الإيطالي فينتشينزو مونتيلا في تقديم أوراق اعتماده رسمياً في أول اختبار رسمي وحقيقي له مدرّباً للمنتخب التركي، بعد أن انتزع الفريق بهذا الفوز الثمين صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة، تاركاً كرواتيا في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

وظهر المنتخب التركي بمستوى جيد للغاية ومغاير تماماً لما ظهر عليه في مبارياته الأخيرة التي أدّت إلى رحيل المدرب الألماني شتيفان كونتز قبل 3 أسابيع، وفرض لاعبوه سيطرتهم على مجريات اللقاء معظم فترات اللقاء.

واستطاع الفريق خطف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 عن طريق مهاجمه باريش ألبير يلماز، من كرة ماكرة استغلّ بها خطأً فادحاً من حارس كرواتيا، دومينيك ليفاكوفيتش، الذي خرج بعيداً عن مرماه لملاقاته ليسدّد الكرة من فوقه وسط ذهول لاعبي كرواتيا.

وسيستقبل منتخب تركيا ضيفه لاتفيا، في مباراته القادمة في الجولة الثامنة من التصفيات، فيما سيخرج منتخب كرواتيا لملاقاة ويلز ضمن الجولة نفسها.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، فجّر منتخب لاتفيا المفاجأة وحقّق فوزه الأول في التصفيات، بعدما تَغلَّب بملعبه على ضيفه أرمينيا بهدفين بلا ردّ، ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط، في حين تَجمَّد رصيد أرمينيا عند 7 نقاط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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