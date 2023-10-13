سياسة
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الإجمالي 246.. الجيش الإسرائيلي يعلن قائمة جديدة لقتلاه خلال "طوفان الأقصى"
نشر الجيش الإسرائيلي قائمة أسماء جديدة لـ12 جندياً وضابطاً قُتلوا، بينهم ضابط كبير في فرقة "يهودا والسامرة" بالضفة الغربية، ما يرفع حصيلة قتلى الجيش إلى 246، في عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية.
الإجمالي 246.. الجيش الإسرائيلي يعلن قائمة جديدة لقتلاه خلال "طوفان الأقصى"
الجيش الإسرائيلي ينشر أسماء 12 عسكرياً قُتلوا في المعارك / صورة: AA
13 أكتوبر 2023

نشر الجيش الإسرائيلي صباح الجمعة، أسماء 12 ضابطاً وجندياً قُتلوا خلال المعارك التي بدأت السبت مع المقاومة الفلسطينية.

وقال الجيش في بيان على موقعه الإلكتروني إنه أبلغ عائلات ضباطه وجنوده الـ12، ومن بينهم ضابط كبير في فرقة "يهودا والسامرة" المنتشرة في الضفة الغربية المحتلة.

بذلك ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 246، وفق القناة (12) العبرية، من بينهم 4 سقطوا الاثنين والأربعاء في مواجهات قرب حدود جنوب لبنان.

وإجمالاً ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين خلال المواجهات إلى ما يزيد على 1300، وأكثر من 3 آلاف مصاب، وفق القناة ذاتها.

في السياق نفسه أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده بعد إصابته الأربعاء بإطلاق جماعة حزب الله اللبنانية صاروخ كورنيت عند الحدود بين الجانبين.

والأربعاء أعلنت جماعة حزب الله استهداف موقع عسكري إسرائيلي مقابل منطقة الضهيرة الحدودية (جنوب) بالصواريخ، مؤكدة أنها "ستكون حاسمة في ردها على الاعتداءات الإسرائيلية" على لبنان.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي (رسمية) إن جندياً لقي حتفه إثر إصابته أمس بصاروخ كورنيت أطلقه حزب الله في منطقة عرب العرامشة، قرب الحدود اللبنانية.

ومساء الخميس طلب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي من وزير خارجية بلاده عبد الله بوحبيب، تقديم شكوى عاجلة ضد إسرائيل، إلى مجلس الأمن الدولي، على خلفية "اعتداءاتها المتكررة ضد لبنان".

وبلغت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية 1537 والمصابين إلى 6612، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

ولليوم السابع على التوالي، يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية سماها "السيوف الحديدية".

وفجر السبت أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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