وجه الاتّحاد الأوروبي تحذيرا إلى مسؤولي "تيك توك" الصيني الخميس، من السماح بنشر "محتوى غير قانوني" أو "معلومات كاذبة" بشأن الحرب الدائرة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية.

وحثّ المفوَّض الأوروبي للشؤون الرقمية تييري بريتون، رئيس تيك توك شو زي تشو، على حماية الأطفال والمراهقين من مستخدمي المنصة من المحتوى العنيف.

وجاء في رسالة بعث بها المفوّض الأوروبي إلى رئيس تيك توك: "يبدو أن المحتوى العنيف ينتشر على نطاق واسع على منصتكم دون أي تدابير أمنية خاصة".

وأضاف بريتون في الرسالة التي نُشرت على شبكتي بلوسكاي وإكس للتواصل الاجتماعي: "تلقّينا من مصادر مؤهَّلة تقارير عن محتويات يُحتمل أن تكون غير قانونية تُتداوَل على خدمتكم على الرغم من تنبيهات صادرة عن الجهات المختصّة".

وتابع مخاطباً رئيس "تيك توك" المملوكة لمجموعة "بايت دانس" الصينية، بأنّه "لأنّ عديداً من المستخدمين، بخاصة القاصرون، يلجؤون إلى منصّتكم كمصدر للمعلومات، فيجب التمييز بشكل مناسب بين المصادر الموثوق بها والدعاية الإرهابية".

وأشار المفوّض الأوروبي إلى تداول "صور وحقائق مزيّفة جرى التلاعب بها" وكذلك "معلومات كاذبة أو مضلّلة".

توجيهات مماثلة لماسك وزوكربيرغ

وعلى غرار الرسالة التي وجّهها الثلاثاء إلى رئيس "إكس" إيلون ماسك، والأربعاء إلى رئيس "ميتا" (فيسبوك، وإنستغرام) مارك زوكربرغ، ذكّر المفوّض الأوروبي رئيس تيك توك بواجبات منصّته في ما يتعلّق بالإشراف على المنشورات وإزالة المحتويات غير القانونية.

وهذه الواجبات باتت ملزمة للمنصّات الرقمية في الاتّحاد الأوروبي بموجب تشريع أوروبي جديد يتعلّق بالخدمات الرقمية دخل حيّز التنفيذ في نهاية أغسطس/آب.

ومنذ أيام هدّدَت المفوضية الأوروبية شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقاً) بعقوبات، داعية رئيسها إيلون ماسك إلى تقديم توضيحات خلال 24 ساعة بشأن تداول "معلومات خاطئة وصور عنيفة مرتبطة بالنزاع في إسرائيل".