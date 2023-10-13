سياسة
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المسجد شبه فارغ.. الاحتلال يقيّد وصول المصلين إلى الأقصى
انتشار مكثف للشرطة الإسرائيلية وقيود مشددة منعت المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، باستثناء مَن هم فوق سبعين عاماً، وذلك مع دخول المواجهات منذ إطلاق عملية "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال يومها السابع.
المسجد شبه فارغ.. الاحتلال يقيّد وصول المصلين إلى الأقصى
جنود الاحتلال يمنعون المصلين من الوصول إلى الأقصى لصلاة الجمعة / صورة: AA
13 أكتوبر 2023

فرضت الشرطة الإسرائيلية قيوداً شديدة على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى بالقدس الشرقية لأداء صلاة الجمعة، باستثناء مَن هم فوق سبعين عاماً.

وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية في محيط البلدة القديمة وأزقتها وأقامت الحواجز على مداخلها.

وكشفت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن "البلدة القديمة محاصرة تماماً إذ يُدخَل فقط من هم فوق 70 عاماً"، مضيفة أن "المسجد الأقصى شبه فارغ من المصلين".

وأوضح شهود عيان أن "البلدة القديمة ومحيطها تشبه الثكنة العسكرية مع الانتشار الكبير للشرطة الإسرائيلية فيها، التي تمنع غير السكان من دخولها".

ويتزايد الغضب الشعبي الفلسطيني على الهجمات الواسعة التي تنفذها إسرائيل على قطاع غزة وهجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وفجر السبت أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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