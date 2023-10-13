التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان، ضمن ثانية محطات أوسع جولة له في الشرق الأوسط بشأن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

ووصل بلينكن إلى إسرائيل الخميس وأجرى محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تل أبيب.

وأكّد العاهل الأردني خلال اللقاء ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة، وأهمية حماية المدنيين ووقف التصعيد والحرب على غزة، وفق بيان للديوان الملكي الهاشمي.

كما حذّر من "انتهاج سياسة العقاب الجماعي تجاه سكان قطاع غزة"، مؤكداً ضرورة حماية المدنيين الأبرياء من الجانبين، "انسجاماً مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

ولفت إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في غزة ومحيطها ومنع تدهور الأوضاع وتوسعها إلى الضفة الغربية.

وحذّر العاهل الأردني "من أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية أو التسبب في نزوحهم"، مشدداً على ضرورة "عدم ترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين".

أكبر جولة لبلينكن

ووسع بلينكن جولته في إسرائيل والأردن لتشمل جميع دول الخليج العربية ومصر، مما يجعلها أكبر جولة له في المنطقة منذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني 2021.

والتقى بلينكن الجمعة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمّان أيضاً، قبل أن يزور لاحقاً ثلاث دول أخرى هي قطر والبحرين والسعودية.

وأرسل الرئيس الأمريكي جو بايدن بلينكن إلى المنطقة التي تشهد أخطر تصعيد منذ سنوات، في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى فجر السبت، مقابل شنّ الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة ومتواصلة على مناطق عديدة في قطاع غزة.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي الخميس بتل أبيب: "سنواصل الضغط على الدول للمساعدة في منع انتشار الصراع واستخدام نفوذها لدى حماس للإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن".

وتابع: "سنناقش أيضاً كيف يمكننا الاستمرار في تحقيق رؤيتنا الإيجابية لمنطقة أكثر سلاماً وازدهاراً وأكثر أماناً وأكثر تكاملاً".

والتقى الملك عبد الله الثاني الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس في قصر الحسينية بعمان، حيث أكّد الطرفان ضرورة وقف التصعيد في غزة والضفة الغربية، كما حذّرا من تفاقم الأزمة الإنسانية هناك.

ولليوم السابع على التوالي يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمّرَت أحياءً بكاملها، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية سماها "السيوف الحديدية".

وفجر السبت أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".