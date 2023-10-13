سياسة
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كتائب القسام تقصف مطار بن غوريون وعسقلان وسديروت وتستهدف تجمع جنود قرب غزة
أعلنت كتائب القسام قصف مدينتَي عسقلان وسديروت بـ200 صاروخ، إضافةً إلى استهداف مطار "بن غوريون"، وتجمع لجنود عند غلاف قطاع غزة بطائرتين انتحاريتين من طراز الزواري المسيّرة.
كتائب القسام تقصف مطار بن غوريون وعسقلان وسديروت وتستهدف تجمع جنود قرب غزة
إطلاق صواريخ من قطاع غزة على مدينة عسقلان الإسرائيلية - أرشيفية / صورة: AA
13 أكتوبر 2023

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الجمعة، إنها قصفت مدينة عسقلان في إسرائيل بـ150 صاروخاً.

وأعلنت كتائب القسام في بيان: "كتائب القسام توجّه الآن ضربة صاروخية بـ150 صاروخاً لعسقلان".

كما استهدفت مدينة سديروت في غلاف غزة بـ50 صاروخاً "رداً على التهجير واستهداف المدنيين من الاحتلال".

وأضافت الكتائب في بيان آخر أنها استهدفت مطار "بن غوريون" برشقة من الصواريخ، إضافةً إلى استهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في كفار سعد بطائرتين انتحاريتين من طراز الزواري.

وأعلنت أيضاً إطلاق 3 صواريخ "متبّر" تجاه طائرة مسيّرة إسرائيلية في سماء خان يونس.

من جهتها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت مستوطنات نير عوز ونير إسحاق وحوليت في غلاف غزة برشقة صاروخية.

وأضافت السرايا في بيان أنها قصفت مجمع أفشلوم ونير إسحاق وحوليت برشقة صاروخية.

وفجر السبت أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق كثيرة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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