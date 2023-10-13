أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة أمر غير مقبول.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين أردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، وفق بيان لرئاسة الاتصالات التركية على إكس.

وقال البيان إنه جرى خلال الاتصال بحث الوضع الإنساني في المنطقة والجهود المبذولة لتحقيق السلام والخطوات الواجب اتخاذها في إطار الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني الذي تتزايد حدته يوما بعد يوم.

وأكد الرئيس أردوغان أن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين الأبرياء في غزة أمر غير مقبول، وأن تركيا تبذل جهوداً لتقديم المساعدة لهم.

ودعا الرئيس التركي الدول الغربية بشكل خاص إلى اتخاذ خطوات لتخفيف التوتر والابتعاد عن الجهود التي لا تؤدي إلى تحقيق السلام.

وشدّد على أنه على المجتمع الدولي أن يستمع إلى اقتراحات تركيا في ما يتعلق بـ"حل الدولتين" من أجل القضاء على المشكلة بشكل دائم.

وأكد أنه إذا جرى التعامل مع هذا الاقتراح بصدق، فيمكن إيجاد حل يريح المنطقة والعالم.

ولليوم السابع على التوالي يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمّرَت أحياءً بكاملها، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية سماها "السيوف الحديدية".

وفجر السبت أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".