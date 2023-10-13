قال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن "الهجرة ليست موجودة في قاموسنا إلا إلى مدننا المحتلة، وأنتم أضعف وأجبن من أن يهجَّر شعبنا من دياره مرتين".

جاء ذلك في تسجيل صوتي نشرته كتائب القسام، الجمعة، عبر قناتها على تليغرام في إطار "الإعلام العسكري" للحركة.

وقال أبو عبيدة: "إسرائيل أضعف من أن تُهجّر الفلسطينيين من بلادهم مرتين".

وأضاف: "وجّهنا منذ صباح اليوم رداً على آلة الدمار الصهيونية الهمجية 150 صاروخاً تجاه عسقلان المحتلة، و50 صاروخاً تجاه سديروت، وقصفنا مطار بن غوريون، ولا يزال في جعبتنا الكثير والكثير في الساعات القادمة".

وأوضح أن الضربات جاءت "لنقول للعدو من جهة، ولنُطمئن أبناء شعبنا من جهة أخرى، بأن الهجرة في قاموسنا ليست واردة سوى هجرة العودة إلى عسقلان والقدس وحيفا ويافا وكل فلسطين".

وتابع مخاطباً الفلسطينيين: "فاثبتوا يا أبناء شعبنا البطل، واعلموا أن الحرب النفسية التي يمارسها العدو الصهيوني عليكم من خلال التهديد ومحاولة التهجير تهدف إلى صناعة صورة نصر زائفة له أمام جمهوره".

وأكمل أن إسرائيل "عبر تاريخها لا تعترف بمناطق آمنة، ولا تلقي بالاً لعهود أو مواثيق، وتمارس القتل والإجرام في كل قطاع غزة كعقاب جماعي لشعبنا وجريمة حرب يندى لها جبين البشرية".

ولليوم السابع يتعرض قطاع غزة المحاصَر منذ 2006، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمَّرت أحياء بكاملها، ضمن مواجهات فلسطينية-إسرائيلية غير مسبوقة أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا من المدنيين.

وقطعت إسرائيل إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى عن غزة، في خطوة لاقت استنكاراً واسعاً.

وفجر السبت أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".