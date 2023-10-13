قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الجمعة، إنها تخوض اشتباكاً مسلحا مع الجيش الإسرائيلي قرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأكدت "القسام" في بيان أن "مقاتليها يخوضون اشتباكات مسلحة مع الاحتلال على الحواجز العسكرية والمستوطنات شرق جنين بالضفة".

وتأتي الاشتباكات في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعداً للتوتر، إذ تندلع مواجهات في جميع المحافظات تنديداً بالحرب على قطاع غزة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 11 فلسطينياً استُشهدوا في الضفة الجمعة، ليرتفع إجمالي عدد الشهداء هناك إلى 45 شهيداً منذ السبت الماضي.

حماس تطلق صاروخها الأبعد مدى

وفي السياق أطلقت حركة حماس الصاروخ الأبعد مدى بتاريخها، ليصل شمال إسرائيل قبل اعتراضه بعد دوي صافرات الإنذار في مناطق شمالية عدة.

وأعلنت كتائب القسام استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية الإسرائيلية في صفد بصاروخ "عياش 250"، "رداً على التهجير والمجازر بحق المدنيين" في غزة.

وأفاد موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، باعتراض الصاروخ من منظومة "مقلاع داود" الدفاعية ضد الصواريخ.

وأوضح: "يقول مسؤولون إسرائيليون إن هذا كان أكبر هجوم صاروخي طويل المدى تشنّه حماس على الإطلاق".

كانت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة، أطلقت فجر السبت، عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

كما أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006