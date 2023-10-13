أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، إرسال طائرة مساعدات إنسانية إلى مطار العريش المصري من أجل سكان غزة المحاصرين.

جاء ذلك في كلمة بمركز المؤتمرات بإسطنبول في ختام منتدى الاقتصاد والأعمال التركي الإفريقي الرابع.

وقال الرئيس التركي: "أرسلنا صباح اليوم إلى مطار العريش طائرة مساعدات إنسانية (موجهة لسكان غزة) تتضمن أدوية وأغذية ومعلبات ومستلزمات طبية".

وأشار الرئيس أردوغان إلى أنّ الطائرة حطت في مطار العريش الساعة 12:00 وهي أول شحنة مساعدات تصل إلى المنطقة منذ اندلاع الاشتباكات.

وكان الهلال الأحمر التركي طالب الخميس بفتح ممر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما ذلك معبر رفح المصري.

ولفت على لسان رئيسته، إلى أن "المواد هناك على وشك النفاد"، داعياً العالم بأسره إلى تقديم الدعم.

وفجر السبت أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

ومنذ السبت أعلنت إسرائيل تشديد الحصار على قطاع غزة وقطع الكهرباء والوقود ومنع إدخال المواد الغذائية والوقود والمساعدات له، فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل الاثنين، باحترام القانون الدولي الإنساني، والسماح لمنظمته بتأمين المساعدات للاستجابة لحاجات القطاع.