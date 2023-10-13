علق مزيد من شركات الطيران العالمية، رحلاتها إلى إسرائيل مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتوترات قائمة في الشمال على الحدود مع لبنان.

وأعلنت شركة طيران الإمارات والخطوط الجوية البريطانية الخميس، تعليق رحلاتها إلى مطار بن غوريون الدولي في مدينة تل أبيب حتى إشعار آخر.

ويزيد هذا التعليق الضغط على شركات الطيران الإسرائيلية لتعويض الركود الذي تعرضت له خلال السنوات بين 2020 و2022.

وكانت غالبية شركات الطيران في الاتحاد الأوروبي وجميع شركات الطيران الأمريكية والكندية، علّقت رحلاتها إلى إسرائيل حتى إشعار آخر.

وخلال الأسبوع الجاري أعلنت الفصائل الفلسطينية مرات عدة في قطاع غزة، إطلاق صواريخ على مدينة تل أبيب، ومحيط مطار بن غوريون الدولي.

وتشهد حركة السفر في مطار بن غوريون الدولي بمدينة تل أبيب حالة فوضى، منذ السبت الماضي، بعد إلغاء رحلات وتأجيل أخرى سواء القادمة أو المغادرة.

ووفقاً لجدول الرحلات القادمة والمغادرة، الجمعة، المنشور على موقع مطار بن غوريون وهيئة الطيران المدني عبر الإنترنت، فقد ألغيت الغالبية العظمى للرحلات القادمة والوافدة، والتي تتجاوز 400 رحلة يومياً.

كانت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة، أطلقوا فجر السبت، عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيّما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

كما أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم السابع على التوالي على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.