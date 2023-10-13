سياسة
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تركيا: إجبار إسرائيل سكان غزة على النزوح انتهاك صارخ للقوانين الدولية
أصدرت وزارة الخارجية التركية بياناً تعقيباً على طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكان غزة شمالي القطاع إخلاء منازلهم والتوجه جنوباً، أكّدت فيه أن إجبار سكان غزة على النزوح داخل منطقة محدودة جداً "انتهاك صارخ للقوانين الدولية".
تركيا: إجبار إسرائيل سكان غزة على النزوح انتهاك صارخ للقوانين الدولية
تركيا: إجبار إسرائيل سكان غزة على النزوح انتهاك صارخ للقوانين الدولية / صورة: AA
13 أكتوبر 2023

قالت وزارة الخارجية التركية إن إجبار سكان غزة على النزوح داخل منطقة محدودة جداً "انتهاك صارخ للقوانين الدولية".

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، تعقيباً على طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكان غزة شمالي القطاع إخلاء منازلهم والتوجه جنوباً.

وأضاف البيان: "طلب جيش إسرائيل من سكان شمال غزة الانتقال إلى جنوبها خلال 24 ساعة لا يمكن قبوله بأي شكل".

وتابع أن "إجبار سكان غزة البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة، والذين يتعرضون للقصف العشوائي منذ أيام وحرموا جماعياً من الكهرباء والماء والغذاء، على النزوح داخل منطقة محدودة للغاية يُعدّ انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وفعلاً غير إنساني".

وأعرب البيان عن توقع تركيا أن "تتراجع إسرائيل فوراً عن هذا الخطأ الجسيم وتنهي فوراً أعمالها الوحشية والشاملة" ضد السكان المدنيين في غزة.

والجمعة، دعا الجيش الإسرائيلي سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوباً "من أجل سلامتهم الشخصية"، على حد قوله.

وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بمنصة "إكس": "ندعو جميع سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوباً لحمايتهم والبقاء في المنطقة الواقعة جنوب وادي غزة، كما هو موضح في الخريطة".

وفجر الجمعة، قال ستيفان دوجاريك متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، إن إسرائيل أبلغت المنظمة الدولية بضرورة إخلاء شمال قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وأضاف دوجاريك أن نحو 1.1 مليون شخص يعيشون في شمال قطاع غزة، مضيفاً أن "الأمم المتحدة تطالب بإلغاء أي أمر من هذا القبيل لتجنب حدوث وضع كارثي".

ولليوم السابع، يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.

وفجر السبت، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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