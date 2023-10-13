سياسة
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باليوم السابع للقصف.. شعوب عربية تخرج في مظاهرات تضامنية مع غزة
جابت مظاهرات واسعة شوارع عدة دول عربية، تعبيراً عن التضامن مع غزة. ورفعت خلال المسيرات هتافات منددة بالقصف الإسرائيلي المستمر منذ أسبوع.
باليوم السابع للقصف.. شعوب عربية تخرج في مظاهرات تضامنية مع غزة
مظاهرة في لبنان تضامنا مع غزة ضد العدوان الإسرائيلي / صورة: AA
13 أكتوبر 2023

شهدت عدة مدن عربية الجمعة، مظاهرات ومسيرات حاشدة عقب أداء صلاة الجمعة، تضامناً مع أهالي قطاع غزة وتنديداً بالقصف الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أيام.

ومنذ السبت الماضي، يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، ضمن مواجهات فلسطينية إسرائيلية غير مسبوقة.

وأسفرت الغارات عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين ونزوح السكان عن منازلهم، تزامناً مع قطع تل أبيب إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى عن غزة.

هتافات وتنديد بالعدوان الإسرائيلي

في مصر احتشد مئات المصلين في ساحة جامع الأزهر بالعاصمة القاهرة، ورددوا هتافات بينها: "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

كما أطلق مصريون عقب صلاة الجمعة، أمام مسجد القائد إبراهيم الشهير في محافظة الإسكندرية هتافات منددة، بينها "تسقط إسرائيل.. شدي حيلك يا فلسطين".

وفي العاصمة القطرية الدوحة، شهدت ساحة جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب عقب صلاة الجمعة، وقفة لدعم غزة وهتافات تضامنية مع فلسطين حسب صحيفة الراية المحلية.

أما في الأردن، فخرج الآلاف بالعاصمة عمان في مسيرة تضامنية بعد صلاة الجمعة من أمام مسجد الحسيني. وهتف المتظاهرون: "الشعب يريد تحرير فلسطين"، و"افتح الحدود"، و"بالروح بالدم نفديك يا فلسطين"، و"عالقدس رايحين شهداء بالملايين"، وغيرها من الهتافات.

وفي العراق، احتشدت أعداد هائلة قدرت بمئات الآلاف في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد، تلبية لدعوة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر للتنديد بالحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وفي لبنان، شارك آلاف بمختلف المناطق في تظاهرات تحت شعارات: "جمعة موحدة لقضية مقدسة"، و"جمعة طوفان الأقصى".

وتجمّع آلاف أمام المساجد في مختلف مناطق البلاد، وبخاصة في العاصمة بيروت ومدن صيدا (جنوب) وطرابلس (شمال) ومحافظة البقاع (شرق)، مردّدين هتافات داعمة لغزة والمقاومة، ومنددين بالمواقف الغربية وعلى رأسها فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا.

أما الجزائر، فقد عجت فيها شوارع العاصمة، ومحافظة قسنطينة كبرى مدن شرق البلاد، بمسيرات مؤيدة لفلسطين ومُدينة للقصف الإسرائيلي على غزة، إذ خرج مئات الجزائريين نساء ورجالاً في مسيرة من الشارع الرئيسي المؤدي إلى ساحة "أول ماي" بالعاصمة.

وردد المشاركون في المسيرة شعارات: "فلسطين الشهداء"، و"الجزائر تلبي نداء المقاومة"، و"الجزائر تقف إلى جانب المقاومة الفلسطينية".

غضب فلسطيني

وفي فلسطين، ندد آلاف في الضفة الغربية، بالهجمات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة، خلال "جمعة الغضب"، التي دعت إليها الفصائل الفلسطينية.

وخرجت مسيرات بالآلاف عقب الصلاة في مدن وبلدات الضفة، رافعين الأعلام الفلسطينية، وهتفوا منددين بـ"الجرائم الإسرائيلية".

وفجر السبت، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم السابع على التوالي على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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