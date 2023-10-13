استشهِد صحفي وأصيب آخران الجمعة، في قصف إسرائيلي على بلدة علما الشعب الحدودية جنوبي لبنان.

وأكدت وكالة رويترز في بيان مقتل المصور الصحفي عصام عبد الله ضمن طاقمها بقصف إسرائيلي في علما الشعب جنوب لبنان.

كما أفادت فضائية الجزيرة بإصابة مراسلتها ومصورها كارمن جوخدار وإيلي براخيا، جراء استهداف قوات الاحتلال لسيارتهم بنفس الموقع.

وأعلن الجيش اللبناني أن القوات الإسرائيلية "استهدفت في بلدة علما الشعب الحدودية الجنوبية، برج مراقبة غير مشغول للجيش اللبناني".

وأوضح: "لم يسجَّل وقوع إصابات في صفوف العسكريين".

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي طلب مساء الخميس من وزير خارجية بلاده عبد الله بوحبيب تقديم شكوى عاجلة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي، على خلفية "اعتداءاتها المتكررة ضد لبنان".

وتحدث التوترات على الحدود اللبنانية، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي لليوم السابع على التوالي، استهداف قطاع غزة المحاصر منذ 2006، بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وفجر السبت أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيّما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".