سياسة
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إسرائيل تقصف برج مراقبة للجيش اللبناني.. وحزب الله يتبنى هجوماً جديداً
قصف الجيش الإسرائيلي الجمعة، مواقع وأهدافاً جنوب لبنان. ورد حزب الله اللبناني على الهجوم، بقصف مواقع إسرائيلية على الشريط الحدودي.
إسرائيل تقصف برج مراقبة للجيش اللبناني.. وحزب الله يتبنى هجوماً جديداً
"حزب الله" يستهدف مواقع إسرائيلية على الحدود مع لبنان / صورة: AA
13 أكتوبر 2023

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة قصف أهداف تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.

وكان "حزب الله" اللبناني تبنى في وقت سابق من اليوم، الهجوم على مواقع إسرائيلية على الحدود مع لبنان "رداً على القصف الإسرائيلي المتكرر" على قرى لبنانية جنوب البلاد.

وقال الحزب في بيان: "رداً على الاعتداءات الإسرائيلية عصر الجمعة على محيط عدد من البلدات اللبنانية الجنوبية هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية المواقع الإسرائيلية".

ولفت إلى أن المواقع الذي استهدفها هي العباد ومسكفعام وراميا وجل العلام، بالأسلحة المباشرة والمناسبة وحققوا فيها إصابات دقيقة".

وفي وقت سابق من اليوم ذاته، أعلن الجيش اللبناني أن القوات الإسرائيلية استهدفت في بلدة علما الشعب الحدودية الجنوبية، برج مراقبة غير مشغول للجيش اللبناني.

وقال الجيش في بيان: "استهدف العدو الإسرائيلي في خراج بلدة علما الشعب، برج مراقبة غير مشغول للجيش اللبناني، يُستعمل بشكل ظرفي في أثناء تنفيذ المهمات والتدابير الأمنية".

وأضاف: "لم يسجَّل وقوع إصابات في صفوف العسكريين".

فيما قالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، إن بلدتي الضهيرة و"علما الشعب" الحدوديتين تعرضتا لقصف من الجيش الإسرائيلي وسط تحليق مكثف لمروحيات "الأباتشي" الحربية.

ومساء الخميس، طلب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي من وزير خارجية بلاده عبد الله بوحبيب، تقديم شكوى عاجلة ضد إسرائيل لمجلس الأمن الدولي، على خلفية "اعتداءاتها المتكررة ضد لبنان".

وتأتي هذه التطورات في اليوم السابع الذي يتعرض فيه قطاع غزة المحاصر منذ 2006، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين تسببت بنزوح جماعي، فضلاً عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى عن القطاع.

وفجر السبت، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيّما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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