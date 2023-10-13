سياسة
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إخلاء مستشفى للأطفال بغزة إثر قصفه بقنابل الفوسفور الأبيض المحرم دولياً
قصفت القوات الإسرائيلية، الجمعة، مستشفى للأطفال شرق قطاع غزة، بقنابل الفوسفور الأبيض. وأُخلي المستشفى على الفور.
إخلاء مستشفى للأطفال بغزة إثر قصفه بقنابل الفوسفور الأبيض المحرم دولياً
إسرائيل تقصف غزة بقنابل الفوسفور الأبيض / صورة: AA
13 أكتوبر 2023

شنّت القوات الإسرائيلية، الجمعة، هجوماً مكثفاً بقنابل الفوسفور الأبيض على مستشفى الدرة للأطفال شرق قطاع غزة، ما أدى إلى إخلائه على الفور.

جاء ذلك وفق بيان مقتضب لمتحدث وزارة الصحة في القطاع أشرف القدرة، نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.

وقال القدرة: "أُخلي مستشفى الدرة للأطفال شرق غزة، بعد استهدافه بقنابل الفوسفور الأبيض"، من دون تفاصيل عن عدد الضحايا.

ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم السابع على التوالي قصف المدنيين في غزة مخلفاً آلاف القتلى والجرحى، فضلاً عن تدمير الأبراج والمباني السكنية والممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية والتسبب بنزوح جماعي، فضلاً عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى عن القطاع.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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