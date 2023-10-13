سياسة
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أردوغان: دعم واشنطن أذرع "PKK" الإرهابي في سوريا تهديد لأمننا القومي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواصلة بلاده اتخاذ الخطوات التي يتطلبها أمنها القومي، مشيراً إلى أن أنشطة الولايات المتحدة مع أذرع "PKK" الإرهابي في سوريا تهديد للأمن القومي التركي.
أردوغان: دعم واشنطن أذرع "PKK" الإرهابي في سوريا تهديد لأمننا القومي
أردوغان: سنواصل اتخاذ الخطوات التي يتطلبها أمننا القومي / صورة: AA
13 أكتوبر 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "سنترك الممثلين المسرحيين مع سيناريوهاتهم، وسنواصل اتخاذ الخطوات التي يتطلبها أمننا القومي".

جاء ذلك في كلمة بمركز المؤتمرات بإسطنبول، في ختام منتدى الاقتصاد والأعمال التركي الإفريقي الرابع، الجمعة.

واستنكر الرئيس التركي إسقاط الولايات المتحدة مسيّرة تركية في سوريا في أثناء مكافحتها التنظيمات الإرهابية، على الرغم من أن البلدين شريكان في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأكد أن الأنشطة التي تقوم بها الولايات المتحدة مع أذرع "PKK" الإرهابي في سوريا تشكل تهديداً كبيراً للأمن القومي التركي.

وأشار أردوغان إلى أن التنظيمات الإرهابية التي تعمل على تقسيم سوريا تستقوي بالولايات المتحدة، مشدداً على عزم تركيا القضاء على منابع التنظيمات الإرهابية من دون النظر إلى من يقف خلفها.

وشدّد على أن تركيا هي الدولة الوحيدة في حلف شمال الأطلسي "ناتو" التي واجهت تنظيم داعش وجهاً لوجه وقدمت الشهداء في سبيل ذلك وألحقت به الهزيمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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