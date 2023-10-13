حظرت سلطات ولاية برلين الألمانية ارتداء الكوفية الفلسطينية في المدارس، قائلة إنها قد تشكل "تهديداً للسلام".

وذكرت النائبة عن التعليم كاثرينا غونثر- فونش، في رسالة إلى المدارس، أن "أي سلوك توضيحي أو تعبير عن الرأي يمكن فهمه على أنه تأييد أو موافقة على الهجمات ضد إسرائيل أو دعم المنظمات الإرهابية التي تنفذها، مثل حركة حماس الفلسطينية أو جماعة حزب الله اللبنانية، يمثل تهديداً للسلام المدرسي في الوضع الحالي، وهو محظور".

وبالإضافة إلى الرموز المباشرة مثل حماس وحزب الله، فإن الحظر يشمل "الرموز والإيماءات والتعبير عن الرأي الذي لا يصل إلى حد المسؤولية الجنائية، بما في ذلك الكوفية".

وحظرت المسؤولة أيضا ملصقات: "فلسطين حرة" التي تحمل نقوشاً، أو خريطة إسرائيل بألوان علم فلسطين.

وأضافت أن: "مثل هذه التصرفات والرموز تعرض السلام المدرسي للخطر في الوضع الحالي".

ويعتبر المنتقدون لتلك الإجراءات، أنها تنتهك الحقوق الدستورية والحرية والحق في التظاهر.

كان منظمو المسيرات التضامنية مع الفلسطينيين (مبادرة فلسطين) اتهموا في وقت سابق من الأسبوع الجاري، شرطة برلين بـ"العنصرية"، على خلفية حظر التظاهرات المؤيدة لفلسطين.

وأكدت مبادرة فلسطين، في بيان، أنه "جرى حظر المسيرات لأسباب عنصرية، إلا أننا لن نسكت.. سنعلن الخطوات القادمة لإيصال القضية الفلسطينية إلى شوارع برلين".

كانت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة، أطلقوا فجر السبت، عملية طوفان الأقصى، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيّما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

كما أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.