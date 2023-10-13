سياسة
2 دقيقة قراءة
بزعم تهديدها للسلام.. برلين تحظر الكوفية الفلسطينية في المدارس
أصدرت ولاية برلين بألمانيا تعليمات إلى المدارس بحظر الكوفية الفلسطينية وغيرها من الرموز، واعتبرتها تهديداً السلام ومناهضة لإسرائيل وداعمة لحركة حماس.
بزعم تهديدها للسلام.. برلين تحظر الكوفية الفلسطينية في المدارس
بزعم تهديدها للسلام.. برلين تحظر الكوفية الفلسطينية في المدارس / صورة: AFP
13 أكتوبر 2023

حظرت سلطات ولاية برلين الألمانية ارتداء الكوفية الفلسطينية في المدارس، قائلة إنها قد تشكل "تهديداً للسلام".

وذكرت النائبة عن التعليم كاثرينا غونثر- فونش، في رسالة إلى المدارس، أن "أي سلوك توضيحي أو تعبير عن الرأي يمكن فهمه على أنه تأييد أو موافقة على الهجمات ضد إسرائيل أو دعم المنظمات الإرهابية التي تنفذها، مثل حركة حماس الفلسطينية أو جماعة حزب الله اللبنانية، يمثل تهديداً للسلام المدرسي في الوضع الحالي، وهو محظور".

وبالإضافة إلى الرموز المباشرة مثل حماس وحزب الله، فإن الحظر يشمل "الرموز والإيماءات والتعبير عن الرأي الذي لا يصل إلى حد المسؤولية الجنائية، بما في ذلك الكوفية".

وحظرت المسؤولة أيضا ملصقات: "فلسطين حرة" التي تحمل نقوشاً، أو خريطة إسرائيل بألوان علم فلسطين.

وأضافت أن: "مثل هذه التصرفات والرموز تعرض السلام المدرسي للخطر في الوضع الحالي".

ويعتبر المنتقدون لتلك الإجراءات، أنها تنتهك الحقوق الدستورية والحرية والحق في التظاهر.

كان منظمو المسيرات التضامنية مع الفلسطينيين (مبادرة فلسطين) اتهموا في وقت سابق من الأسبوع الجاري، شرطة برلين بـ"العنصرية"، على خلفية حظر التظاهرات المؤيدة لفلسطين.

وأكدت مبادرة فلسطين، في بيان، أنه "جرى حظر المسيرات لأسباب عنصرية، إلا أننا لن نسكت.. سنعلن الخطوات القادمة لإيصال القضية الفلسطينية إلى شوارع برلين".

كانت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة، أطلقوا فجر السبت، عملية طوفان الأقصى، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيّما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

كما أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us