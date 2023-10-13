لم تقف حملة التعتيم الإعلامي الذي تقود وسائل إعلام غربية عند حدود نشر المغالطات بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة وعملية طوفان الأقصى للمقاومة الفلسطينية، بل وصلت إلى حد التعتيم على حقيقة ما يتعرض له المراسلون الميدانيون لديها.

فبالرغم من إعلان وكالة "رويترز" البريطانية، مقتل مصورها عصام عبد الله أثناء عمله في جنوب لبنان، فإنها لم تشر إلى الجهة التي استهدفته، وتجنبت الاتهام المباشر للقوات الإسرائيلية بقتله.

واكتفت "رويترز" بإعلانها، في وقت سابق الجمعة، مقتل عبد الله في أثناء أداء عمله في بلدة علما الشعب الحدودية جنوبي لبنان.

وجاء في بيانها: "نشعر بحزن شديد لمعرفة نبأ مقتل مصور الفيديو عصام عبد الله".

وقالت رويترز: "نسعى بشكل عاجل للحصول على مزيد من المعلومات، ونعمل مع السلطات في المنطقة، وندعم عائلة عصام وزملاءه".

واستشهِد الصحفي عصام عبد الله وأصيب آخران الجمعة، في قصف إسرائيلي على بلدة علما الشعب الحدودية جنوبي لبنان

وأفادت فضائية الجزيرة بإصابة مراسلتها ومصورها كارمن جوخدار وإيلي براخيا، جراء استهداف قوات الاحتلال لسيارتهم بنفس الموقع.

وفي السياق ذاته، قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان للصحفيين إن إسرائيل ستحقق فيما حدث في جنوب لبنان بعد مقتل مصور لتلفزيون رويترز.

وكان الجيش اللبناني بدوره قد أعلن أن القوات الإسرائيلية "استهدفت في بلدة علما الشعب الحدودية الجنوبية، برج مراقبة غير مشغول للجيش اللبناني". وأوضح: "لم يسجَّل وقوع إصابات في صفوف العسكريين".

وتحدث التوترات على الحدود اللبنانية، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي لليوم السابع على التوالي، استهداف قطاع غزة المحاصر منذ 2006، بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وفجر السبت أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيّما المسجد الأقصى في القدس المحتلة".