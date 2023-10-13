سياسة
3 دقيقة قراءة
حقيقة مغيّبة.. "رويترز" تخفي "قتل" إسرائيل مصورها جنوب لبنان
تجنبت "رويترز" اتهام القوات الإسرائيلية بقتل المصور عصام العبد الله العامل لديها، في أثناء قصفها مدناً جنوب لبنان. فيما قال مسؤول إسرائيلي أنه سيجري التحقيق في الأمر.
حقيقة مغيّبة.. "رويترز" تخفي "قتل" إسرائيل مصورها جنوب لبنان
"رويترز" تخفي "قتل" إسرائيل مصورها جنوب لبنان / صورة: Reuters
13 أكتوبر 2023

لم تقف حملة التعتيم الإعلامي الذي تقود وسائل إعلام غربية عند حدود نشر المغالطات بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة وعملية طوفان الأقصى للمقاومة الفلسطينية، بل وصلت إلى حد التعتيم على حقيقة ما يتعرض له المراسلون الميدانيون لديها.

فبالرغم من إعلان وكالة "رويترز" البريطانية، مقتل مصورها عصام عبد الله أثناء عمله في جنوب لبنان، فإنها لم تشر إلى الجهة التي استهدفته، وتجنبت الاتهام المباشر للقوات الإسرائيلية بقتله.

واكتفت "رويترز" بإعلانها، في وقت سابق الجمعة، مقتل عبد الله في أثناء أداء عمله في بلدة علما الشعب الحدودية جنوبي لبنان.

وجاء في بيانها: "نشعر بحزن شديد لمعرفة نبأ مقتل مصور الفيديو عصام عبد الله".

وقالت رويترز: "نسعى بشكل عاجل للحصول على مزيد من المعلومات، ونعمل مع السلطات في المنطقة، وندعم عائلة عصام وزملاءه".

واستشهِد الصحفي عصام عبد الله وأصيب آخران الجمعة، في قصف إسرائيلي على بلدة علما الشعب الحدودية جنوبي لبنان

وأفادت فضائية الجزيرة بإصابة مراسلتها ومصورها كارمن جوخدار وإيلي براخيا، جراء استهداف قوات الاحتلال لسيارتهم بنفس الموقع.

وفي السياق ذاته، قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان للصحفيين إن إسرائيل ستحقق فيما حدث في جنوب لبنان بعد مقتل مصور لتلفزيون رويترز.

وكان الجيش اللبناني بدوره قد أعلن أن القوات الإسرائيلية "استهدفت في بلدة علما الشعب الحدودية الجنوبية، برج مراقبة غير مشغول للجيش اللبناني". وأوضح: "لم يسجَّل وقوع إصابات في صفوف العسكريين".

وتحدث التوترات على الحدود اللبنانية، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي لليوم السابع على التوالي، استهداف قطاع غزة المحاصر منذ 2006، بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وفجر السبت أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيّما المسجد الأقصى في القدس المحتلة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us