أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السب إلى 2329 شهيداً و9042 جريحاً.

وأفادت مراسلة TRT عربي بأنّ غارات الاحتلال قتلت 256 فلسطينياً، حصيلةً أولية، خلال 24 ساعة فقط.

وصباح السبت استأنف جيش الاحتلال القصف المدفعي من الزوارق الحربية والدبابات على شرق وغرب قطاع غزة.

واستُشهد عدد من الفلسطينيين وأُصيب آخرون في قصف للاحتلال على سوق مخيم النصيرات المكتظ بالسكان وسط قطاع غزة.

كما أغارت طائرات الاحتلال على منازل فلسطينية في مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ما خلّف شهداء وجرحى.

وفي خان يونس قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة إنّ طائرات إسرائيلية دمّرت منزلاً لعائلة الأغا في المدينة، مشيراً إلى وجود أنباء عن شهداء وجرحى.

وأضافت الوزارة في بيان أنّ "المنزل دُمّر على رؤوس ساكنيه، ووُجد عدد كبير من الشهداء والإصابات تحت الأنقاض".

وبيّنت أن طواقم الدفاع المدني والإسعاف تعمل على "إخلاء الشهداء والجرحى".

استشهاد 500 طفل

من جانبه أعلن سليم عويس مسؤول الإعلام في منظمة الأمم المتحدة للطفولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (يونيسف) استشهاد 500 طفل في غزة وإصابة 1600 آخرين منذ اندلاع الأحداث في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال عويس في تصريحات لموقع أخبار الأمم المتحدة إنّ هذه الأعداد في ازدياد، مشيراً إلى أن الوضع في غزة "صعب جداً"، وأنه سيكون "كارثياً" إذا استمرّ على ما هو عليه.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة جرّاء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.