سياسة
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يونيسف: الغارات الإسرائيلية قتلت 500 طفل في غزة وأصابت 1600
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن 500 طفل سقطوا بين ضحايا قطاع غزة منذ بدء تصاعد الأحداث السبت الماضي، لكن إحصاءات وزارة الصحة في غزة تقول إن بين الشهداء 614 طفلاً.
يونيسف: الغارات الإسرائيلية قتلت 500 طفل في غزة وأصابت 1600
اليونيسف تعلن مقتل 500 طفل في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. / صورة: Reuters
14 أكتوبر 2023

أعلن مسؤول في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) استشهاد 500 طفل في غزة وإصابة 1600 آخرين منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ونوّه مسؤول الإعلام في مكتب اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سليم عويس في تصريحات لموقع أخبار الأمم المتحدة بأن هذه الأعداد في ازدياد.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن عدد الشهداء 1900 فلسطينياً بينهم 614 طفلاً و370 امرأة، فيما وصل عدد الجرحى إلى 7696 حتى مساء الجمعة.

ووصف المسؤول الأممي الوضع في قطاع غزة بأنه "صعب جداً"، محذراً من أنه سيكون "كارثياً" إذا استمر على ما هو عليه، إذ سينجم عنه كارثة إنسانية في ظل العنف المتواصل منذ أيام.

تأثر الأطفال نفسياً

وقال عويس إن التأثير في العائلات والأطفال لا يتمثل فقط في الوَفَيَات والإصابات، وإنما أيضاً في "التأثير النفسي"، وتأثرهم بانقطاع الإمدادات في ظل منع دخول الإمدادات إلى قطاع غزة وقطع المياه والكهرباء.

كما تطرَّق إلى تأثير تلك الأحداث في المستشفيات التي لدى بعضها وقود لتشغيلها "يكفيها فقط لبضعة أيام".

وتابع: "خطر تعرُّض الأطفال للأمراض يزداد بشدة" بسبب تضرر شبكات المياه والصرف الصحي.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة جرّاء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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