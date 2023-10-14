سياسة
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شهيد في الضفة يرفع الحصيلة إلى 17 خلال يوم.. وجيش الاحتلال يقتحم جنين
استُشهِد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي الضفة الغربية، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة إلى 17 خلال 24 ساعة. كما اندلعت مواجهات خلال اقتحام قوات الجيش لنابلس ومخيم عقبة جبر في أريحا وبلدة سلواد ومخيم عايدة وقرية مراح رباح في بيت لحم.
شهيد في الضفة يرفع الحصيلة إلى 17 خلال يوم.. وجيش الاحتلال يقتحم جنين
الضفة الغربية تشهد مواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي بالتزامن مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة منذ السبت. / صورة: AA 
14 أكتوبر 2023

استُشهِد فلسطيني، السبت، برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي الضفة الغربية، ما يرفع حصيلة الشهداء إلى 17 خلال 24 ساعة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بـ"استشهاد الشاب محمود شحادة شحادة (27 عاماً) في أريحا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، إذ وصل إلى مستشفى أريحا الحكومي مصاباً برصاصة في الرأس".

وأشار الشهود إلى أن الجيش نفّذ سلسلة اقتحامات في المخيمين وفتّش منازل.

كما أفاد الشهود بأن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت، ليل الجمعة/السبت، مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وأضافوا أن "قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت المدينة وأن اشتباكات اندلعت بين مسلحين وقوات الاحتلال".

كما شهدت مدينة نابلس مداهمات من عناصر الجيش الإسرائيلي واعتقال عناصر من حركة المقاومة الإسلامية حماس.

واندلعت مواجهات خلال اقتحام قوات الجيش لنابلس وأيضاً لمخيم عقبة جبر في أريحا وبلدة سلواد ومخيم عايدة وقرية مراح رباح في بيت لحم.

وحسب مصدر طبي فإنّ "فلسطينيَّين وصلا إلى المستشفى بإصابتين، واحدة بالرأس خطيرة والأخرى بالرجل".

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي بالتزامن مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة منذ السبت.

ولليوم الثامن على التوالي يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006 لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، إذ أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية سماها "السيوف الحديدية".

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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