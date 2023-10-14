حطت في مطار العريش الدولي بمصر السبت، الطائرة التركية الثالثة المحملة بمساعدات انسانية موجهة للمدنيين في قطاع غزة.

وانطلقت الطائرة العسكرية التركية السبت من أنقرة، على متنها مستلزمات طبية وأغذية ومعلبات وأغطية وفوط أطفال، ومن المقرر وصولها إلى غزة من خلال معبر رفح.

وسيجري إيصال المساعدات لسكان غزة بالتعاون بين وزارة الدفاع التركية والهلال الأحمر التركي وإدارة الكوارث والطوارئ (آفاد).

وحطت أول طائرتين تركيتين تحملان مساعدات إنسانية موجهة لسكان غزة في مطار العريش الدولي بمصر، أمس الجمعة.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة جرّاء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.