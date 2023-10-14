سياسة
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"مستحيل عملياً".. بوريل يحذر من طلب إسرائيل إخلاء شمال غزة
حذّر الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن طلب إسرائيل إخلاء شمال غزة "خطير للغاية ومستحيل عملياً". وفي وقت سابق السبت، جدّدت إسرائيل دعوتها إلى سكان مدينة غزة بإخلاء منازلهم، رغم التحذيرات الدولية من عواقب التهجير.
"مستحيل عملياً".. بوريل يحذر من طلب إسرائيل إخلاء شمال غزة
عديد من الدول والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية حذر من عواقب طلب الإخلاء مطالبة إسرائيل بالتراجع عنه. / صورة: AP
14 أكتوبر 2023

حذّر الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل من أن طلب إسرائيل إخلاء شمال غزة "خطير للغاية ومستحيل عملياً".

وقال بوريل في تغريدة على منصة "إكس"، السبت: "‏أنا أؤيد تحذير الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) من أن طلب إسرائيل إخلاء مليون مدني من شمال غزة عبر منطقة حرب مكتظّة بالسكان إلى مكان بلا طعام أو ماء أو مأوى، أو الإيواء في إقليم محاصر، خطير للغاية ومستحيل عملياً".

وفي وقت سابق السبت جدّدت إسرائيل دعوتها إلى سكان مدينة غزة بإخلاء منازلهم، رغم التحذيرات الدولية من عواقب التهجير.

وقال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة على منصة إكس: "بيان مهم لسكان مدينة غزة: ناشدناكم في الأيام الاخيرة مغادرة مدينة غزة إلى جنوب وادي غزة".

وأضاف مرفقاً تغريدته بخارطة عليها مسارين: "أود إبلاغكم بأن الجيش الإسرائيلي سيسمح بالتحرّك على الشوارع المُشار إليها دون أي أذى بين الساعات 10:00- 16:00".

وتابع أدرعي: "استغلوا الوقت القريب من أجل التحرك نحو الجنوب، من بيت حانون إلى خان يونس".

وكان عديد من الدول والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية حذر من عواقب طلب الإخلاء مطالبة إسرائيل بالتراجع عنه.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيّما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة جرّاء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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