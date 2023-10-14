سياسة
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إعلام أمريكي: واشنطن طلبت تأجيل العملية الإسرائيلية البرية في غزة
قالت وسائل إعلام أمريكية إن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل تأجيل عمليتها البرية في قطاع غزة حتى إنشاء ممر إنساني، وأن الرئيس جو بايدن قلق من مرحلة ما بعد العملية.
إعلام أمريكي: واشنطن طلبت تأجيل العملية الإسرائيلية البرية في غزة
الولايات المتحدة تطلب من إسرائيل تأجيل عمليتها البرية في غزة / صورة: AFP
14 أكتوبر 2023

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن طلب الولايات المتحدة من إسرائيل تأجيل عمليتها البرية في قطاع غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن شبكة فوكس الإخبارية الأمريكية أن واشنطن طلبت من تل أبيب "تأجيل موعد عمليتها البرية في قطاع غزة إلى حين إنشاء ممر إنساني فيه".

فيما ذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن "قلقة من عدم امتلاك إسرائيل خططاً لمرحلة ما بعد دخولها القطاع برياً".

ولم يصدر تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي أو الأمريكي حتى الآن.

ولليوم الثامن، يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين وأسفرت عن نزوح جماعي، وسط محاولة إسرائيلية لتفريغ شمال غزة من سكانه.

وواجهت تلك المحاولة استنكاراً محلياً ودولياً واسعاً ووُصف بـ"التهجير القسري الثاني للفلسطينيين"، بعد تهجيرهم عقب إقامة دولة إسرائيل على أراضي فلسطين التاريخية.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة جرّاء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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