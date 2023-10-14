أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، قصف مستوطنة سديروت في إسرائيل برشقة صاروخية.

وذكرت القسام في بيان أن "رشقة صاروخية انطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنة سديروت".

ووفقاً للبيان قصفت القسام كيبوتس نيريم بعدد من قذائف الهاون.

وأفادت القسام بأنها قصفت حشود الجيش الإسرائيلي قرب كيبوتس نيريم بالصواريخ وقذاف الهاون.

كما أعلنت أيضاً أنه "استمراراً لمعركة طوفان الأقصى وإدامة خرق منطقة العدوّ عبرت مجموعة من مجاهدينا السياج الفاصل شرق خان يونس والهجوم على حشود قوات العدو وتدمير 3 آليات عسكرية، وما زال الاشتباك مستمراً".

وقصفت كتائب القسام أيضاً تل أبيب وعسقلان برشقات صاروخية ردّاً على التهجير واستهداف المدنيين.

واعترف الجيش الإسرائيلي بوقوع عدد من الإصابات، إذ أعلنت هيئة البث الإسرائيلي إصابة 4 أشخاص، أحدهم حالته حرجة، جرّاء القصف القسامي الأخير على كيبوتس نيريم.

يأتي ذلك فيما يواصل الجيش الإسرائيلي تكثيف غاراته على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي، ومحاولاته تفريغ الجزء الشمالي من القطاع من سكانه، رغم التحذيرات الدولية من عواقب التهجير.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية " طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم السابع على التوالي على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جرّاء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.