نزح 35 ألفاً من سكان غزة إلى مجمع الشفاء الطبي في القطاع منذ بدء الغارات الإسرائيلية حتى مساء الجمعة.

جاء ذلك حسب تدوينة للدكتور محمد أبو سليمة مدير عام المجمع عبر صفحة وزارة الصحة في غزة على فيسبوك.

وبثت الوزارة على صفحتها مقطع فيديو لما قالت إنه "مشاهد حية لاستهداف الاحتلال للنازحين على الطرقات وتعرض الطواقم الإسعافية للهجوم إثر محاولة إجلائهم".

ونشرت كذلك صورة لطفلة من سكان رفح جنوب قطاع غزة، فقدت أباها وأمها وأفراد عائلتها في القصف الإسرائيلي، حسب بيان الوزارة.

وبدأ آلاف الفلسطينيين الجمعة بالنزوح من مدينة غزة إلى مجمع الشفاء الطبي بالمدينة وهم في حالة ذعر بعد طلب الجيش الإسرائيلي من السكان إخلاء المدينة.

كما اضطرت عائلات بأكملها إلى نصب الخيام مما هو متوفر لديها للاحتماء في المجمع الطبي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد طلب من سكان مدينة غزة إخلاء منازلهم والتوجه جنوباً، قائلاً إنه "سيواصل العمليات بشكل كبير".

وناشدت المنظمة بقوةٍ إلغاء أي أمر من هذا القبيل، إذا جرى تأكيده، لتجنب ما يمكن أن يحول ما هو بالفعل مأساة إلى "وضع كارثي".

بدروه اعتبر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن تحذير سكان غزة للانتقال "دعاية زائفة وحرب نفسية"، وحثّ في بيانٍ السكان على تجاهل التحذيرات الإسرائيلية.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيّما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة جرّاء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.