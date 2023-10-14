سياسة
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قناة عبرية تعترف بتدمير حماس مروحية عسكرية إسرائيلية بغلاف غزة
اعترفت قناة إسرائيلية رسمية بنجاح حركة حماس في تدمير مروحية عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي بقذيفة آر بي جي كانت تحلّق في غلاف غزة السبت الماضي، وأكدت احتراق الطائرة بالكامل وسقوط ضحايا، من دون تفاصيل أخرى.
قناة عبرية تعترف بتدمير حماس مروحية عسكرية إسرائيلية بغلاف غزة
حماس دمرت مروحية عسكرية إسرائيلية السبت الماضي. / صورة: AA
14 أكتوبر 2023

دمّرت حركة المقاومة الفلسطينية حماس مروحية عسكرية إسرائيلية بقذيفة آر بي جي في غلاف غزة السبت الماضي.

ووصفت القناة 13 الإسرائيلية السبت الماضي بـ"الأسوَد"، قائلة: "قبل أسبوع نقل طيار مروحية عشرات المظليين إلى معركة صعبة في مستوطنة بئيري، إلا أن مسلحين من حماس أصابوا المروحية بقذيفة آر بي جي فاحترقت بالكامل".

وتابعت: "تمكن الطيارون من الهبوط بها في اللحظة الأخيرة ومنعوا وقوع كارثة".

ولم تلفت القناة الإسرائيلية إلى مصير المظليين الإسرائيليين، إلا أنها أشارت إلى سقوط "ضحايا"، دون مزيد من التفاصيل.

وهذه هي المرة الأولى التي يجري فيها الكشف عن تدمير مروحية عسكرية.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الحادث حتى الآن.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة جرّاء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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