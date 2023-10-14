التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالقاهرة.

ووصل فيدان أمس الجمعة إلى القاهرة، في زيارة رسمية تستمر ليومين، تلبية لدعوة وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وكان فيدان قد التقى في وقت سابق، نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، في القاهرة أيضاً، وبحثا الأوضاع في غزة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، في بيان، أنه جرى تبادل وجهات النظر بشأن التصعيد العسكري المتسارع في قطاع غزة.

وأضاف أنه جرى التوافق حول الخطورة البالغة للوضع الراهن وتهديده لاستقرار وأمن المنطقة، مما يتطلب تكثيف الجهود الدولية للعمل على الوقف الفوري للعنف واستعادة التهدئة.

كما توافق الطرفان حول اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لحماية المدنيين ومنع تعريضهم لمخاطر القتل والتشريد والدمار.

وأكد الجانبان ضرورة عدم تعريض أهل غزة لسياسات العقاب الجماعي من التجويع والتهجير، وضرورة توفير المرور الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة.

ولليوم الثامن على التوالي، يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية سماها "السيوف الحديدية".

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

ومن ناحية أخرى، تناول اللقاء التباحث بشأن مجمل تطورات التعاون الثنائي بين البلدين، حيث جرى الإعراب عن التقدير للتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية التركية، والتي تجري في إطارٍ من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

وجرى تأكيد أهمية مواصلة العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين والانتقال إلى مرحلة جديدة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن استمرار الخطوات المتبادلة والبناء على التقدم الملموس في سبيل تفعيل مختلف آليات التعاون الثنائي.