فجر السبت 7 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في قطاع غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني"، وفي المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في القطاع.

لجأ الشاب محمد عبد الوهاب إلى البقاء داخل مجمع الشفاء الطبي أكبر مستشفيات قطاع غزة، بعد أن استهدف الاحتلال منزله وتسبّب ذلك في استشهاد 4 من أفراد من عائلته بينهم والده وأشقاؤه الثلاثة، فيما نجا مع زوجته ووالدته وعدد من أبنائه، فضلاً عن تدمير منزلهم بشكلٍ كامل.

عبد الوهاب من بين آلاف الفلسطينيين الذين نزحوا بعد تدمير الاحتلال الإسرائيلي منازلهم إلى المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أو لجؤوا إلى التجمع داخل أقسام المستشفيات ومن ضمنها مجمع الشفاء الطبي باعتبارها أماكن آمنة مقارنة مع غيرها من الأماكن.

وتضج المستشفيات هذه الفترة بعددٍ غير محدود من النساء والرجال والأطفال وكبار السن، في ظل صعوبة الأوضاع المعيشية وتردي الأحوال الإنسانية جرّاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المتواصلة منذ السبت الماضي، إلى جانب انقطاع شبكات الإنترنت والكهرباء ونقص المياه.

ملاجئ ونقاط آمنة

في هذا السياق، يقول عبد الوهاب لـTRT عربي، إنّ "الخدمات الصحية المقدمة في مستشفى الشفاء بسيطة للغاية جرّاء النقص الشديد في المعدات والأدوات، وزيادة الحالات المصابة في عمليات القصف الإسرائيلي على القطاع خلال الأيام الماضية".

ويوضح أنّ القصف الإسرائيلي الشديد تسبب في إصابته بجروح متوسطة، فيما أُصيب كل من زوجته ووالدته وعددٍ من أبنائه بجراح متفاوتة، إذ يحتاج جميعهم إلى رعاية صحية من الصعب توفرها حالياً في ضوء الضغط الشديد على المستشفى الأكبر في غزة.

وطالب المواطن الفلسطيني بتدخل دولي وإقليمي يجري من خلاله نقل المصابين إلى خارج القطاع للعلاج، إلى جانب السماح بإدخال المساعدات الدوائية والمستهلكات الطبية المطلوبة في المستشفيات الفلسطينية، في ضوء ارتفاع أعداد المصابين بفعل القصف الإسرائيلي.

خروج عن الخدمة

بدوره يقول مدير مجمع الشفاء الطبي الطبيب محمد أبو سلمية، إن 90% من المجمع خرج عن الخدمة، ومن المتوقع أن تخرج الـ10% المتبقية خلال ساعات بسيطة، في ظل تصاعد حدّة القصف الإسرائيلي على القطاع بوتيرة متسارعة وغير مسبوقة مقارنة مع الجولات الماضية.

ويضيف أبو سلمية لـTRT عربي، أنّ "السعة السريرية العامة لمستشفى الشفاء تبلغ 500 سرير، إلّا أنّ إجمالي الحالات الموجودة تزيد عن 800 حالة، وهو ما تسبّب في تناثر المرضى والمصابين على الأرض في ظل تقارب المدة الزمنية بين الإصابات.

ويشير إلى أنّ مستشفى الشفاء استقبل خلال آخر 24 ساعة فقط، 250 شهيداً وأكثر من 500 جريح، وهو أمر يفوق قدرة كبرى المستشفيات في العالم على التحمل، عند مقارنة هذه الأرقام بواقع القطاع المحاصر منذ عام 2006، والذي أنهك جراء الحصار والحروب.

ويوضّح مدير مجمع الشفاء الطبي أنّ الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف الطواقم الطبية، ما تسبّب في استشهاد بعض المسعفين جرّاء القصف الجوي الإسرائيلي، فضلاً عن نفاد معظم الأدوية وعدم وجود أقسام للعناية المركزة جراء امتلاء الأسِرة في مستشفى الشفاء المجمع الطبي الأكبر.

ووفق أبو سلمية، فإنّ الجرحى والمرضى باتوا في طرقات المستشفى وسط توقعات بأن ترتفع الأعداد أكثر في ظل تلاحق عمليات القصف الإسرائيلية للقطاع وعدم وجود أي بوادر لتوقف العدوان في ضوء اتساع رقعة القصف خلال الأيام الأخيرة على غزة.

ويحذّر من خروج المستشفى عن الخدمة بشكلٍ كامل، إذا لم يكن هناك أي تدخل من قِبل الجهات الدولية والإقليمية بطريقة توفر الأدوية والمستهلكات الطبية التي تتناسب مع احتياجات الحروب وجولات التصعيد، لا سيّما أنّ القدرة الدوائية تعاني قبل العدوان بالأساس.

انهيار فعلي

إلى ذلك، يقول الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إنّ المنظومة الصحية بدأت بـ"الانهيار الفعلي"، وأسرّة العناية المركزة امتلأت تماماً والجرحى لا مكان لهم، فضلاً عن خروج مستشفى بيت حانون الواقع شمالي القطاع عن الخدمة بشكلٍ كامل منذ أول أيام العدوان.

ويحذر القدرة في حديثه مع TRT عربي، من أنّ انقطاع التيار الكهربائي انعكس سلباً على تشغيل ثلاجات الموتى، ما يشكل خطراً على الصحة العامة للمجتمع، إلى جانب استمرار إغلاق المعابر الحدودية مع القطاع ورفض الاحتلال السماح بإدخال الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد الوحيدة.

ويطالب الناطق باسم وزارة الصحة الجهات ذات العلاقة على المستوى العربي والدولي، إلى جانب المؤسسات الأممية، بالعمل الفوري على إمداد المستشفيات بالوقود، لاستمرار الخدمات الصحية كافة، أمام حاجة الجرحى والمرضى مع استمرار العدوان الإسرائيلي المتصاعد.

ويؤكد القدرة أنّ المشاهد وجولات التصعيد التي عايشتها وزارة الصحة وطواقمها الطبية "غير مسبوقة في تاريخ الحروب"، وهو ما يتطلب تدخلاً دولياً وأممياً طارئاً؛ لتجنب كوارث حقيقية من شأنها أن تؤدي إلى إشكاليات على المستوى البيئي.

وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإنّ أكثر من 60% من الشهداء هم من النساء والأطفال وكبار السن، فيما تجاوز عدد الإصابات 11 ألف مصاب منذ بداية المواجهة والعمليات يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري بين المقاومة و"إسرائيل".

ووفق الإحصائيات ذاتها، بلغ عدد النازحين قرابة الـ350 ألف نازح، توزعت في 110 مراكز إيواء ولدى أقارب أو معارف، وسط توقعات بارتفاع أعداد النازحين في ضوء التحذيرات الإسرائيلية بإخلاء مناطق شمالي القطاع ومدينة غزة استعداداً لتوسعة المواجهة.

وقُدر عدد المباني السكنية المدمرة بنحو 752 مبنى سكنياً بواقع 2835 وحدة هدم كلي و32 ألف وحدة ضرر بليغ، منها 1791 وحدة غير صالحة للسكن، بينما جرى تدمير 42 مقراً حكومياً وعشرات المرافق والمنشآت العامة.

فيما ألحق الاحتلال دماراً بـ89 مدرسة تعرّضت للقصف، 9 مدارس منها لم تعد صالحة للعمل، وتسبب باستشهاد 17 من الكوادر التعليمية وأكثر من 320 طفلاً، في حين هدم الاحتلال 11 مسجداً وألحق دماراً بعشرات المساجد ودور العبادة، منها 7 مساجد وكنائس أثرية قديمة، وما زالت الأرقام في تصاعد مستمر.